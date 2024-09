Los días pasan pero la frase no deja de retumbar. El discurso de Máximo Kirchner, quien apuntó con todo el viernes contra Axel Kicillof, hizo ruido en las oficinas de La Plata. La orden del gobernador de la Provincia de Buenos Aires fue no escalar el conflicto. La idea es mantenerse firme en no responder y gestionar, por ahora. En on, el mandatario provincial tuvo que admitir que no fue invitado al acto en Atenas, pero remarcó que "no es año electoral" para esquivar los dardos que lanzaron desde La Cámpora.

¿De dónde viene la interna en el kirchnerismo bonaerense? Máximo Kirchner le reclama a Kicillof compartir la gestión y manejar más áreas de poder, lo cual es rechazado por el gobernador y su entorno. Ese planteo viene del primer mandato, pero se profundizó desde la reelección de 2023.

"Están peleados porque el hijo de Cristina cree que él ganó la elección y Axel considera que no, que la reelección ya es su propio destino. No comparten las formas de trabajar ni de gestionar. Menos que menos compartir el poder", planteó a PERFIL un senador peronista que por ahora convive con los dos. Sobre la negativa de Kicillof a Máximo, la misma fuente agrega: "¿Por qué le daría fondos y gestión a un sector que lo quiere enfrentar? Sería pegarse un tiro en el pie".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuestas: El protagonismo de Cristina Kirchner, la crisis del peronismo y qué piensan los votantes de Unión por la Patria

El sector que responde a Kicillof no quiere saber nada con seguir armando alianzas con una "orga" que (creen) está fuera de eje con los debates políticos y económicos que se dan por estos tiempos. Pero esta disputa tuvo otras consecuencias. La más importante quizás fue la que sucedió hace ya un tiempo cuando Andrés "Cuervo" Larroque decidió abrirse de La Cámpora y fundar "La Patria es el otro" para ponerse a trabajar junto al gobernador.

"La salida del Cuervo fue difícil. Encima lo acusan de un montón de cosas que nada que ver. Lo cierto es que la gente que le responde antes era de La Cámpora y ahora ya no. Entonces todo el trabajo territorial cuesta más", reconoció a este medio un dirigente de zona oeste.

Antes camporista, ahora con Kicillof: Andrés "Cuervo" Larroque.

La última gran crisis se dio dentro del Movimiento Evita, como anticipó PERFIL. La amenaza de ruptura llegó hasta las asambleas de la organización, aunque por ahora se mantuvo la paz. Pero el enfrentamiento entre Emilio Pérsico y Gildo Onorato ya no es ajeno a nadie. El primero cree necesario quedarse cerca "del hijo de Cristina" a pesar de la mutua desconfianza, mientras el segundo cree que Kicillof estará al frente del nuevo escenario peronista.

Qué dijo Axel Kicillof de la interna con Máximo Kirchner

Acompañado de su gabinete, Axel Kicillof intentó bajarle el tono a la interna peronista, pensando en un criterio unificador frente a la coyuntura, marcada por la "gravedad" de la situación en Argentina. El gobernador bonaerense no hizo hincapié en el hecho de "no haber sido invitado" al acto convocado por Máximo Kirchner en La Plata, sede misma del gobierno provincial. El encuentro reunió a jefes municipales del conurbano, un territorio que nuclea la base electoral del kirchnerismo.

"La situación que está viviendo la Argentina es gravísima. Más grave no puede ser. Somos una provincia bajo ataque. En mi caso, me eligieron para conducir los destinos de esta provincia, de un pueblo en sufrimiento. Tenemos que ser escudo y red. No estamos en un año electoral", deslizó Kicillof.

Encuesta: Daniel Scioli, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Kirchner y Axel Kicillof arrasan con peor imagen negativa

En el mismo sentido, su ministro de seguridad, Javier Alonso, dijo a Radio Splendid: "Nosotros estamos muy enfocados en la gestión. Somos una provincia que está bajo ataque del gobierno nacional. Nuestra responsabilidad es resolver los problemas de la gente. El resto es parte de la discusión política. No es un año electoral".

RI/ff