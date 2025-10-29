La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) convocó a la 34ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Buenos Aires, que se realizará el sábado 1 de noviembre, bajo las consignas “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”. Así, la jornada formará parte de la Semana del Orgullo, que incluirá propuestas culturales, artísticas y deportivas.

A partir del documento oficial, los organizadores advirtieron que el decreto presidencial “cercena derechos conquistados, como el acceso a la salud de adolescentes trans y la identidad de género de personas privadas de libertad”. Dado que reclamaron una “reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por su identidad de género”, y llamaron a “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

Desde las 10 de la mañana ya se abrirá la feria en Plaza de Mayo, acompañada por música en vivo, discursos y espectáculos desde las 11. A la tarde, la marcha partirá a las 16 por la Avenida de Mayo rumbo al Congreso, mientras en distintos puntos de la ciudad se realizarán actividades culturales, gastronómicas y deportivas para fortalecer derechos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La convocatoria también reclama una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores

La marcha iniciará alrededor de las 16:00 y recorrerá la Avenida de Mayo hasta llegar al Congreso de la Nación

Este evento, realizado desde 1992, busca visibilizar los reclamos, las conquistas y el orgullo de la comunidad LGBT+, promoviendo la igualdad y la defensa de derechos.

Lanzado en 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 restringe de manera significativa el acceso de adolescentes trans a tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en Argentina. Afecta directamente el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (N°26.743) y prohíbe expresamente que menores de 18 años puedan someterse a intervenciones médicas para adecuar su corporalidad a su identidad autopercibida.

Antes de esta modificación, los tratamientos y cirugías estaban permitidos con consentimiento informado, sin necesidad de autorización judicial, siempre que se cumplieran ciertos requisitos establecidos por la normativa vigente. Dado que el decreto justifica la restricción alegando la protección del interés superior del niño y cuestionando la evidencia científica disponible sobre los efectos a largo plazo, así como posibles arrepentimientos de los adolescentes.

Organizaciones y colectivos de derechos humanos advirtieron que el DNU vulnera derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes trans, afectando su autonomía progresiva, proyecto de vida, identidad, salud integral y dignidad. A causa de ello, la justicia intervino para garantizar la continuidad de los tratamientos hormonales iniciados antes de la entrada en vigor del decreto y permitir el acceso a nuevos tratamientos, pese a las restricciones impuestas.

Un candidato a diputado libertario posteó una bandera LGBT prendida fuego

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad aseguró al Poder Judicial que aplicó el decreto de forma “inmediata”.

Cuál será el cronograma de la Semana del Orgullo 2025 en Buenos Aires

La celebración se realizará del 1 al 9 de noviembre con una amplia agenda de actividades culturales, artísticas, deportivas y de sensibilización que promueven la diversidad. A partir del mediodía, habrá stands sobre Diagonal Norte con expresiones artísticas y visibilización de organizaciones, además de un homenaje a Diana Sacayán a diez años de su travesticidio y un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia junto a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, H.I.J.O.S. Capital y Nietes, con la participación de Taty Almeida.

A las 16 horas comenzará la marcha hacia Plaza Congreso, donde desde las 18 horas se iniciará la programación en el segundo escenario con la lectura del documento “Orgullo vence al odio” y la actuación de artistas como Ángela Torres, Alan Less (ganador de La Voz Argentina), K4os, Voz en Acción, Massacre, Benito Cerati, Ref, Aimel Sali, Thomas Guzmán, Buena Mandinga, Zocine, Facu Mazzei, Olivia Wald, DJ Alan Fabulous, La Ferni, Nisi, Tuli y muchos más.

Después, recién el 4 de noviembre se realizará el conversatorio “Nombralo. Es odio” en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, de 17:30 a 19:30, con representantes de las organizaciones Zona Igualdad, Derechos Humanos y Diversidad, y Conectando Derechos, que abordarán la sensibilización y acción colectiva para frenar los discursos de odio.

La jornada del viernes 7 de noviembre tendrá como escenario el Parque 3 de Febrero en Palermo, donde se desarrollará el Festival del Orgullo desde las 17 hasta la medianoche, con feria de emprendimientos, foodtrucks, intervenciones artísticas y stands de organizaciones sociales como Defensoría LGBTIQ+, Dogos, Ciervos Pampas y GAPEF. Además, actuarán La Matiné, Nisi, Anita B Queen, Lesbodramas, Cornuda Posting, La Índigo, Fiesta Mujerch y otros grupos.

Al final, el cierre será el 9 de noviembre, consolidando la Semana del Orgullo como un espacio de celebración, protesta, amor y visibilidad para el movimiento LGBTIQ+ en Buenos Aires.

MV/DCQ