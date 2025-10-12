La Cámara aceptó que el “Colorado” lidere la boleta

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió ayer que Diego Santilli sea finalmente quien encabece la boleta de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, tras semanas de disputa interna y judicial. El fallo revocó la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había dispuesto que el primer lugar fuera ocupado por Karen Reichardt luego de la renuncia de José Luis Espert. La CNE entendió que correspondía restituir el orden original de la lista aprobada en las PASO, en la que Santilli figuraba como primer candidato a diputado nacional.

El tribunal consideró que la normativa vigente, incluida la ley de paridad de género, no impide que un hombre reemplace a otro si la vacante se produce dentro de la misma agrupación y sin alterar el equilibrio general de la lista. De esta manera, la Cámara le dio la razón a la presentación de LLA, que reclamaba mantener la referencia de Santilli como cabeza visible de la oferta electoral en el principal distrito del país.

En paralelo, la Justicia electoral postergó una definición clave: la decisión sobre la reimpresión de boletas, que había sido solicitada por el espacio libertario para reflejar el nuevo orden de candidatos. La CNE detectó un error procesal en la tramitación del expediente —no se había dado traslado a todas las fuerzas políticas involucradas— y devolvió la causa a la Junta Electoral bonaerense para que complete los pasos formales antes de resolver.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La demora deja en suspenso si se imprimirán nuevamente los casi 14 millones de votos que deben distribuirse en todo el territorio provincial. Desde el oficialismo electoral argumentan que los tiempos y los costos hacen inviable una reimpresión total, mientras que La Libertad Avanza insiste en que es necesaria para garantizar la expresión genuina del electorado.

Así, el escenario bonaerense entra en la recta final de campaña con Santilli confirmado al frente de LLA, pero con una incógnita abierta sobre cuál será la versión definitiva de las boletas que llegarán a las urnas el 26 de octubre.