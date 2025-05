La CC jugó el factor Lilita a favor de Olivetto

Aunque no fue candidata, Elisa Carrió fue la apuesta final de la Coalición Civica para respaldar a Paula Olivetto, al frente de la lista de aspirantes para la Legislatura Porteña. “Lilita” no sólo estuvo en el cierre de campaña, sino que utilizó su instalación pública en los medios para reforzar el tramo final. Mañana la CC disputará el mismo electorado de JxC y de LLA. El radicalismo va por un lado, el PRO por el otro y Olivetto al frente de un despliegue proselitista con pocos recursos frente a los aparatos de la Casa Rosada para respaldar a Manuel Adorni y del Gobierno porteño a favor de Silvia Lospenatto. Olivetto es una de las pocas candidatas que habló de corrupción y, al mismo tiempo, se enfocó en hablarle a un electorado crítico de Javier Milei y también de Jorge Macri. En su recorrido no antagonizó con la UCR, sino con los demás contrincantes. “Hubo una muy buena reacción en la calle, sobre todo de los jubilados y de los comerciantes”, confió a PERFIL uno de los dirigentes que acompañó a Olivetto y a Lilita. La fundadora de la CC no pudo involucrarse antes por problemas de salud. Los focos territoriales del marketing lilito fueron la zona norte porteña, donde es fuerte el PRO y también la central, donde la UCR buscó pelear barrios como Caballito, Almagro y Palermo, donde también talla Leandro Santoro. En esas zonas comprobaron que Olivetto puede traccionar voluntades del radicalismo, de desencantados del PRO y también de exadherentes de JxC que no quieren saber nada con La Libertad Avanza. “Sabemos que es una elección difícil, concentrada en las tres principales opciones, pero estamos llegando muy bien al momento del cuarto oscuro”, detallaron a PERFIL en el equipo de la CC.