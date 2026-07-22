A la habitual marcha de los miércoles de los jubilados frente al Congreso, se sumarán este miércoles la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sociales. A las 15, comenzará la primera de una serie de protestas y medidas de fuerza escalonadas contra el Gobierno de Javier Milei.

Tal como lo confirmó el dirigente camionero Octavio Argüello en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), hoy marcharán junto a los jubilados. Además, el 7 de agosto lo harán en la movilización de San Cayetano bajo la consigna "Paz, pan y trabajo", a la que se sumarán varias marchas más que se irán confirmando con el correr de los días.

El dirigente camionero, Octavio Argüello, confirmó que hoy comienza la primera de una serie de marchas y medidas de fuerza contra el Gobierno.

Aún no hay indicios de un nuevo paro nacional, aunque no lo descartan si no obtienen respuestas a sus reclamos. "Seguimos rechazando la reforma laboral y todas las cosas que están pasando. El industricidio. La situación que hace este Gobierno contra los trabajadores y contra la sociedad en su conjunto", sostuvo Argüello.

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En la concentración de este miércoles la CGT compartirá la calle con la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y organizaciones de la economía popular, lo que deja a la vista la unión que las tres conducciones impulsaron durante las últimas semanas junto a diversos sectores sociales.

"Esto se ha logrado junto a las dos CTA, a los movimientos sociales y a la CGT, encabezando la CGT esta mesa con los compañeros para empezar a plantear este enfrentamiento, la continuidad de la lucha que le vengo planteando contra el modelo que propone el Gobierno nacional", afirmó Argüello en Modo Fontevecchia.

La CGT y las dos CTA se reunieron y coinciden en idear un plan de lucha

Luego aclaró que dejaron de lado las diferencias para ir tras un mismo objetivo: "Dentro de un espacio donde hay muchas vertientes, existen diferencias, pero creo que hay una decisión en conjunto de que tenemos un solo objetivo, que es defender los derechos y el bienestar de los trabajadores".

Desde las 15 horas, las columnas se concentrarán en la intersección de la avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. La protesta junto a los jubilados es impulsada en defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

Pese al guiño a la caja sindical, la CGT mantiene el plan de lucha

Durante una entrevista en Radio Del Plata, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo que la central obrera no acompaña "ninguna ley que presente el Gobierno", porque "va todo a contramano de lo que necesita la sociedad". Y repasó que a los 15 días de la asunción de este gobierno llevaron adelante el primer paro general por parte de la CGT, "y de ahí hasta acá se le hicieron cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general y más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT".

Cristian Jerónimo, cosecretario general, sostuvo que uno de los problemas más graves es la falta de empleo registrado.

La masiva protesta se realizará a pesar del ofrecimiento del Gobierno de Milei de modificar dos aspectos clave para el financiamiento gremial en el reglamento de la reforma laboral: el tope del 2% para las cuotas solidarias deberá calcularse sobre el total de las remuneraciones mensuales que perciben los trabajadores y no solamente sobre el salario básico convencional —como lo indicaba el decreto reglamentario 407/26—, y se volvieron a habilitar los aportes empresarios a las organizaciones sindicales, siempre que tengan un destino específico.

Esta medida fue bien recibida por los gremios ya que, con la modificación de los dos puntos más cuestionados de la reglamentación, se preserva una parte de la "caja sindical". Esto les da la razón a la serie de fallos judiciales favorables a diversos gremios, como el Sindicato de Comercio, que obtuvieron medidas cautelares contra las restricciones impuestas por el decreto 407.

Caen las jubilaciones: cómo impacta la destrucción de unos 255 mil empleos registrados en empresas privadas

Pero pese a este guiño, la CGT y los movimientos sociales continuarán protestando para reclamar por la reforma laboral, la caída de la actividad, el deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y la pérdida de empleo registrado. Al respecto, Jerónimo declaró: "Hoy, con la ley (Reforma Laboral) ya aprobada, te puedo decir que el problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa".

"Eso ya no depende de la CGT, sino de las decisiones políticas de este gobierno y también de lo que puedan hacer los que tienen responsabilidad legislativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, donde lamentablemente todas las leyes que pone este gobierno arriba de la mesa son aprobadas en forma express, ¿no?".

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