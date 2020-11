La CGT redobla las críticas al recorte del Gobierno y no descarta medidas de fuerza

El secretario general adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT) y líder del gremio estatal UPCN Andrés Rodríguez se refirió al documento elaborado por la central obrera en la que critica al Gobierno por avanzar con los recortes de programas sociales, el beneficio para los sectores productivos y el cambio de la fórmula que actualiza los haberes jubilatorios sin consultar a los sectores obreros.

"Las cuestiones de ajuste no consideramos que sea el momento de aplicarlas. Y menos de forma unilateral", cuestionó el líder sindical en diálogo con radio El Destape y agregó: "Es necesario un diálogo tripartito permanente. El gobierno tendría que haber convocado a empresarios y sindicatos".

"La pandemia no terminó", se tituló el duro comunicado que difundió anoche el Consejo Directivo de la CGT en el que advirtió un aumento en la desigualdad social, generada por la pandemia del coronavirus.

Movilidad jubilatoria: la fórmula debe buscar un equilibrio entre lo ideal y lo viable

En esa línea, Rodríguez señaló que desde la CGT no descartan la posibilidad de que la central obrera decida convocar un paro. "Las medidas de fuerzas pueden estar latentes siempre que no se solucionen los problemas. Esperemos que las cuestiones se solucionen a través del dialogo y el consenso. Si esto no ocurriese, veríamos qué medidas tendríamos que aplicar", remarcó el titular de UPCN.

En cuanto a los programas sociales que encaró el Gobierno para hacerle frente a la crisis económica, el sindicalista cuestionó el recorte del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo número de beneficiarios se reducirán a un tercio de la cantidad actual, y del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El ajuste jubilatorio desenmascara el relato

"Tendrían que mantenerse un tiempo porque consideramos que todavía las dificultades económicas y sociales no hayn pasado", señaló Rodríguez.

Sobre la movilidad jubilatoria, el secretario de la CGT indicó que "les preocupan las pérdidas de las remuneraciones que se perciben" y comparó la reforma jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández con la de Mauricio Macri en la que "los haberes que percibían terminaron con una desventaja de seis meses que nunca recuperaron".

Crítica a las paritarias estatales

Consultado sobre la paritaria del 7% que obtuvieron los estatales este año Andrés Rodríguez dijo: "No nos olvidemos que tendrían que haber regido a partir del primero de junio. Pasaron varios meses. Tuvimos que generar un estado de alerta y movilización, pero finalmente logramos un pequeño oxígeno por octubre y noviembre", analizó.

"Todos quedamos por debajo de la inflación", destacó el líder de uno de los gremios estatales y concluyó que volverá a haber una reunión con el estado empleador para "actualizar el salario" en las próximas paritarias que van de junio a diciembre.

Primera reunión en Azopardo

En la sede de la CGT ubicada en Azopardo los dirigentes sindicales se reunieron por primera vez en forma presencial luego de ocho meses. En el encuentro del Consejo Directivo manifestaron su "preocupación" sobre los recortes que prevé el Gobierno para programas sociales y ayuda a los sectores productivos.

"La CGT expresa su preocupación ante la difusión pública de medidas gubernamentales que exteriorizarían restricciones presupuestarias en relación con los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales", fue la advertencia de la central obrera.

Entre otras cosas, la CGT pidió que se garantice que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria "no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional argentino", expresó el comunicado.

