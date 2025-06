La CGT llamó a una "movilización popular" por Cristina Kirchner y dejó libertad de acción a los gremios

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió no asistir a la reunión prevista para este martes por la tarde en la sede del Partido Justicialista, en un gesto que expone la creciente distancia entre la central obrera y el kirchnerismo. Según trascendió, desde la conducción cegetista llamaron a José Mayans —vicepresidente del PJ y jefe del bloque peronista en el Senado— para avisarle que no concurrirían a la cita “porque no estaban dadas las condiciones”.

El argumento remite a tensiones internas que la CGT ya no disimula. “Hay una guardia pretoriana que nos generaba sospechas sobre cómo íbamos a ser tratados”, explicó un dirigente de la mesa chica a Clarín. “Por seguridad, quizás hubiéramos tenido que ir con algunos muchachos para estar tranquilos, y no se sabe cómo terminaba”, agregó.

En lugar de la reunión original, se organizó un encuentro paralelo con algunos sindicalistas del PJ en la sede de la Federación de Sanidad. Allí se confirmó lo que ya circulaba en off: la CGT no se movilizará este miércoles en caso de concretarse la marcha en apoyo a Cristina Kirchner, luego de que la Justicia ratificara su condena y estableciera que permanezca detenida en su domicilio.

Apoyo tibio y libertad de acción

La central emitió un comunicado titulado "Manifestación de acompañamiento a la compañera Cristina Fernández de Kirchner", que, si bien expresa solidaridad con la exmandataria, evita pronunciarse de forma explícita sobre su participación en la eventual movilización.

“El texto está redactado en términos ambiguos, sin confirmar presencia ni comprometerse en los hechos”, apuntaron desde el peronismo tradicional. El documento señala que la CGT convoca "por convicción, pertenencia y solidaridad" a aquellos gremios y trabajadores que quieran sumarse, pero aclara que los sindicatos quedan liberados para actuar según su criterio.

“La mayoría de los gremios no va a ir, salvo los K. Esa es la verdad”, resumió sin rodeos una fuente de la cúpula sindical. En definitiva, el mensaje parece más una habilitación que una convocatoria.

La fractura del movimiento obrero

Entre los dirigentes gremiales que acudieron en representación del PJ se encontraron Víctor Santa María (SUTERH), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (APL). Por el lado de la CGT estuvieron Héctor Daer, José Luis Lingeri, Hugo Moyano, Julio Piumato, Juan Pablo Brey y Miguel Paniagua.

La presencia de Moyano, sin embargo, no garantiza apoyo pleno: el camionero mantiene una postura crítica hacia ciertos sectores del kirchnerismo, en especial los vinculados a dirigentes como Juan Grabois, quien confirmó que la marcha se hará pese a las dudas en el PJ.

La relación distante entre la CGT y el kirchnerismo no es nueva. Desde hace años, la conducción sindical mantiene un perfil autónomo frente al núcleo duro K. Esta decisión de no marchar, aun con una condena judicial a cuestas, refuerza ese posicionamiento histórico: la CGT acompaña desde lo discursivo, pero evita comprometerse con actos que la vinculen directamente con una fuerza política cuya conducción ya no considera propia.

DCQ / Gi