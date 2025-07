¿Se vende AySA? Mekorot rompió el silencio tras los rumores de una posible compra de la empresa estatal argentina

Diego Berger, coordinador de proyectos especiales e internacionales de Mekorot, la compañía estatal israelí de agua, aseguró que “es imposible” que compren Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) porque sus estatutos se lo impiden.

En el ciclo radial Palo y zanahoria, el funcionario explicó: “Mekorot se fundó antes que el Estado de Israel. Es la compañía nacional de agua de Israel y por eso, por los estatutos que tenemos, no podemos comprar nada en el exterior. Es imposible. No podemos comprar AySa”. Y aclaró: “Nosotros ahora estamos trabajando en AySA como asesores para mejorar cómo está trabajando la empresa, para ser más eficientes a niveles técnicos”.

Berger señaló que “hay que cambiar la cabeza. En AySA hay excelentes profesionales que saben lo que tienen que hacer”, pero “la gente no le da valor al agua y la derrocha. Argentina tiene mucha agua, tiene una cantidad de agua impresionante. Aquí no existe la obligación de cuidar y no derrochar el agua. La gente de Buenos Aires usa mucha más cantidad de agua de lo que se necesita. Hay mucha gente que no paga por el agua. La gente paga mucho más por el teléfono celular que por el agua”.

El coordinador de proyectos especiales e internacionales de Mekorot marcó un punto fundamental: “Acá están pagando más o menos lo mismo que pagamos nosotros en Israel, pero con pérdidas enormes porque hay que mejorar las cañerías, las redes, las pérdidas; y con un consumo que es más que el doble que lo que se consume por persona en Israel. Los argentinos consumen lo que quieren y no lo que necesitan”.

Y luego reconoció: “Se puede llegar a tener una compañía estatal que sea eficiente. AySA puede ser más que eficiente, tiene un potencial enorme. La base de todo es con qué financiamiento cuenta. La tarifa tiene que reflejar eso, pero la cuenta del agua te tiene que cubrir todo: la operación, el mantenimiento y la expansión”.

Berger explicó: “Si no pagas la luz te la van a cortar. Y no me digan que la luz es menos vital que el agua. Hasta el Coronavirus, si en Israel no pagabas 3 cuentas bimestrales del agua te cortaban el agua. Ahora se corta muy poco porque la gente que no paga por el agua es ínfima. Y quienes no pueden pagar reciben una tarifa social, pero no se corta el agua. Existe una cuota básica de agua por un precio y después aumenta”.

A continuación, marcó un punto que considera fundamental : “En Israel tenés un medidor de agua y la gente sabe cuánto usa. No en quién provee el servicio, sino quién es el ente regulador. En Israel es la autoridad del agua y está gestionado solamente por la autoridad del agua, no hay 10 ministerios. Es imposible gestionar con un montón de caciques. Lo importante es quién es el ente que fiscaliza y qué es lo que hace el que te da el servicio del agua”.

Y cerró explicando: “En Israel no tenemos presupuesto del Estado. Mekorot, y todo el sector hídrico de Israel, del único lugar que sacan dinero es de la cuenta del agua. Hasta el desarrollo de los proyectos nuevos vienen de ahí. Nosotros estamos convencidos de que ese es el lugar donde tiene que estar el sector hídrico”.

