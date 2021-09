La Corte avaló la precandidatura del gobernador de Mendoza y podrá competir en las PASO

Con el acompañamiento de los cinco ministros, la Corte Suprema de Justicia le dio el visto bueno a la precandidatura a senador nacional del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, que podrá formar parte de la boleta de su partido en las elecciones PASO del domingo. De esa manera, zanjó una polémica que se había desatado semanas atrás cuando hizo pública su participación.

En ese momento, el mandatario cuyano había recibido una impugnación por parte de un espacio político opositor, el frente Vamos Mendocinos. El cuestionamiento apuntaba que Suárez estaba incumpliendo con un artículo de la Constitución provincial que indica que "el gobernador no podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato".

Acaba de salir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que avala de forma contundente, con el voto de los cinco miembros, mi precandidatura para acompañar a los representantes del @FrenteCambiaMza

La noticia fue celebrada por el propio Suárez que usó su cuenta de Twitter para compartir la decisión favorable de la Corte. Vale recordar que en instancias anteriores, el juez electoral de Mendoza había fallado a favor de la precandidatura.

Sin embargo, el conflicto escaló hacia las instancias superiores hasta llegar al Máximo Tribunal. "El estado provincial no puede legislar sobre requisitos de elegibilidad de un candidato a senador nacional", fue uno de los argumentos que usaron los supremos. El voto mayoritario fue del presidente Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Horacio Rosatti tuvo un voto favorable pero apartado de sus pares.

La Corte ha ratificado los fallos de primera instancia y de la Cámara Nacional Electoral. Lo hizo de manera unánime dándonos la razón con este planteo constitucional en relación a mi precandidatura de senador suplente. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 9, 2021

Para la Corte, "resulta evidente que la norma provincial invocada no debe ser considerada al momento de decidir si el precandidato cuestionado está habilitado para postularse como senador nacional, pues los estados locales no están facultados para inmiscuirse en la organización del Estado Nacional ni en la regulación de sus instituciones". A su vez, Rosatti consideró que la Constitución Nacional "no prevé como requisito de elegibilidad para el cargo de Senador Nacional que el respectivo candidato no se encuentre en ejercicio del cargo de gobernador de la provincia pertinente".

