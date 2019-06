La desocupación subió al 10,1% en el primer trimestre del año

El desempleo subió en el primer trimestre del año al 10,1%, el indicador más alto desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, y creció 1 punto porcentual respecto de igual período del 2018, informó este miércoles el INDEC.

Además, la sub ocupación demandante ascendió a 8,4% contra 6,8% de enero-marzo del año pasado, mientras que la sub ocupación no demandante alcanzó a 3,4% contra el 3% del período anterior.

De acuerdo con el INDEC, en los 31 distritos relevados por el INDEC hay 1,3 millones de personas desocupadas y otras 1,5 millones subocupadas, con lo cual casi 3 millones de personas tienen problemas de empleo.

Si se proyectan las cifras de desocupación a la población total del país, más de cuatro millones de habitantes tienen problemas laborales.

Las mujeres son más vulnerables al desempleo y la informalidad

Qué pasó con el PBI

La economía argentina cayó 5,8% en el primer trimestre del año en comparación con igual período de 2018, informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El nivel del PIB en el primer trimestre es un 2% más bajo que en el cuarto trimestre de 2018, agregó el organismo que conduce Jorge Todesca.

La medición en la versión desestacionalizada del primer trimestre de 2019, con respecto al cuarto trimestre de 2018, arroja una variación negativa de 0,2%, mientras que la tendencia ciclo muestra un resultado positivo de 0,1%. Según el informe, el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 7,7% en el primer trimestre con respecto a igual lapso del año anterior, lo que permitió alivianar la caída.

El valor agregado del sector pesca observó un crecimiento interanual de 5,5% y la explotación de minas y canteras retrocedió 1,1%. La industria manufacturera registró una baja en el nivel de actividad de 10,8% y el nivel de actividad del sector electricidad, gas y agua decreció 5,2% durante el primer trimestre respecto del mismo período de 2018.

Martín Trombetta: "Brillan por su ausencia políticas de oferta que generen empleo"

La actividad de la construcción tuvo una baja de 6,8% en el primer trimestre y el comercio mayorista y minorista, y reparaciones tuvo una caída de 12,6%. El sector hoteles y restaurantes registró una baja de 1,7% y el transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró un decrecimiento de 4,0%.

Durante el transcurso del primer trimestre, la actividad de intermediación financiera observó un decrecimiento de un 10,3%, informó el INDEC. El sector actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler experimentó una baja de 1,9% y la administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliación obligatoria presentó una baja de 0,3%. En tanto, el sector de enseñanza mostró un aumento de 1,1%; los servicios sociales y de salud tuvieron un incremento de 0,1%.

EA