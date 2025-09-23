Los cruces de Mariana Brey con sus compañeros de Duro de Domar, la mayoría de posturas opositoras al gobierno de Javier Milei, suelen ser eléctricos y por momentos agobiantes. La periodista justifica casi siempre las medidas y enseguida se arma el barullo con los demás. Un clásico del programa de las noches C5N.

Este lunes el debate era sobre la ayuda de Estados Unidos a Javier Milei, apretado por la falta de dólares. Y Brey, en tren de defender al gobierno, soltó una frase que directamente fue tomada con sorna.

Antes, les dijo a sus compañeros que estaban “tristes” por las noticias que llegaban desde Estados Unidos. “Creyeron que el gobierno se hundía. Pero mientras ustedes juegan al truco, Milei está jugando al ajedrez”, los chicaneó.

Hasta ahí, parecido a lo de siempre. Hasta que en un crescendo de elogio hacia el Gobierno y sus aliados, lanzó: “Eso no es ser patriota, es más patriota el Fondo Monetario y los Estados Unidos que los propios argentinos y el Congreso”.

Los compañeros quedaron con esas sonrisas de que era mucho lo que acababan de escuchar.

El primero en reaccionar con palabras fue el radical Agustín Rombolá, que es parte del panel. “Hasta mañana, muchachos”, dijo. “El FMI es más patriota que los argentinos… es una locura”.