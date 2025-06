La Justicia le negó a Cristina Kirchner la posibilidad de recibir visitas sin restricciones

Luego de que Cristina Kirchner presentara un listado con las personas que desearía poder recibir en su hogar durante la prisión domiciliaria, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó el planteo de la expresidenta de “recibir visitas sin restricciones”. La decisión fue firmada sólo horas después de que la defensa de Cristina enviara la lista.

En la resolución, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso respondieron al escrito que fue interpuesto por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. Allí, el letrado reclamaba que se revoque la restricción sobre las visitas que puede recibir la exmandataria. Había planteado que, al ser una “persona con vida social”, no se le podían imponer límites a las visitas que puede recibir en el departamento del barrio de Constitución.

La defensa de Cristina había solicitado que haya visitas "sin restricciones" a su domicilio

En el fallo, los jueces señalaron que el pedido de la expresidenta representaba un desconocimiento explícito de las pautas de conducta fijadas previamente, el pasado 17 de junio, cuando se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria. En esa resolución inicial, el tribunal había determinado que Cristina debía entregar en 48 horas hábiles un listado con los nombres de familiares, abogados, médicos y custodios que estarían autorizados a ingresar a su domicilio. Cualquier otra visita fuera de esas categorías requeriría una autorización especial.

La defensa cumplió con ese requisito el lunes, entregando un listado cuyo contenido pidió que se mantenga en reserva. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con esa formalidad, también insistió en que el régimen de visitas debía flexibilizarse. Según argumentó Beraldi, las personas que cumplen una pena en un domicilio particular mantienen todos los derechos constitucionales que no se ven afectados directamente por la condena. Para la defensa, restringir las visitas más allá del grupo básico es una medida que vulnera el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Cristina saludando desde el balcón en su departamento de Constitución

Mientras tanto, Cristina permanece bajo monitoreo electrónico mediante una tobillera desde el pasado jueves, aunque el dispositivo solo permite verificar que no abandone el radio permitido por el arresto, sin determinar en qué parte del inmueble se encuentra. En paralelo, el TOF 2 advirtió que, pese a las advertencias, se promovieron convocatorias públicas frente al edificio de San José 1111, como la realizada por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que llamó a concentrarse allí con la promesa de que Cristina “saldría al balcón”. Finalmente, la propia exmandataria pidió que las manifestaciones se realicen en Parque Lezama.

En medio de las especulaciones sobre una posible visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner, el presidente de Brasil reveló que ya mantuvo una conversación telefónica con la exmandataria argentina, a quien expresó su solidaridad tras la confirmación de su detención domiciliaria en la causa Vialidad. “Incluso lloró”, relató el líder del Partido de los Trabajadores durante una entrevista con el rapero Mano Brown, donde dejó en claro que su vínculo con Cristina trasciende lo político: “Mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes, sino a que soy una persona y tú también lo eres”.

Cristina Kirchner junto a Lula Da Silva

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en Buenos Aires, donde el Gobierno de Javier Milei mantiene una relación tensa con la administración brasileña. El timing es clave: Lula llegará a la Argentina el 3 de julio para participar de la cumbre del Mercosur, en la que Milei (como presidente pro tempore del bloque) deberá traspasar el mando regional a su par del país vecino. Pese al peso simbólico del acto, no está confirmado si ambos mandatarios mantendrán una reunión bilateral. La distancia ideológica entre ambos no es ningún secreto y cualquier gesto fuera de protocolo puede generar ruido diplomático.

En ese contexto, la posibilidad de que Lula visite a Cristina Kirchner en su casa de Constitución antes o después de la cumbre regional genera incomodidad en la Casa Rosada. El gesto, de concretarse, sería interpretado como una muestra de respaldo político e internacional a la ex vicepresidenta condenada por corrupción. Según confirmó el legislador brasileño Paulo Pimenta, Lula tiene previsto ese encuentro para comienzos de julio. La intención está, pero la autorización judicial aún no: el ingreso del mandatario extranjero al domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria requiere aprobación específica del tribunal.

