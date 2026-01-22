La Justicia rechazó el pedido de libertad del exteniente y represor Juan Amelong

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves el pedido de libertad solicitado por el ex teniente coronel del Ejército Juan Daniel Amelong, condenado por asesinatos, secuestros, torturas y apropiación de bebés durante la última dictadura militar.

Entre otros argumentos, el juez Alejandro Slokar planteó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el país. “No puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, señaló el magistrado.

Como teniente, Amelong fue uno de los jefes de los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario que comandaban los operativos de secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, sustracción y supresión de identidad de menores y desapariciones forzadas durante la dictadura iniciada en 1976.

Por esos hechos, el ex teniente y abogado acumula cinco condenas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas tres cadenas perpetuas y una sentencia por la apropiación de mellizos nacidos en cautiverio. En total, fue hallado culpable de 38 asesinatos, 20 desapariciones forzadas, privación ilegal de la libertad contra 59 víctimas y torturas contra otras 72.

El represor facilitó incluso una vivienda familiar para el funcionamiento del centro clandestino “La Intermedia” y participó en una misión de Inteligencia en México. También entregó a una de las hijas de Raquel Negro, nieta restituida en 2008. Su mellizo continúa desaparecido.

En los juicios además se comprobó que el Destacamento 121 encubrió sistemáticamente ejecuciones en la vía pública o de personas que habían sido secuestradas previamente y llevadas a algún centro clandestino de detención con supuestos enfrentamientos fraguados. Estos crímenes eran difundidos como enfrentamientos a través de los comunicados oficiales publicados en los diarios, lo que formó parte de la acción psicológica del terrorismo de Estado hacia la población.

Amelong se encuentra detenido desde el 17 de mayo de 2004. En varias oportunidades se burló de los juicios y se autodeclaró “preso político”. Incluso, durante uno de los debates orales, ante los familiares de las víctimas y los magistrados se colocó, de forma provocadora, una vincha con la frase “legalidad”.

En un contexto donde desde sectores oficiales se impulsan discursos negacionistas y se desmantelan políticas de memoria, el fallo reafirma el compromiso del Poder Judicial con el proceso de justicia a 50 años del golpe de Estado.

Las condenas de Amelong

Condenado a prisión perpetua en 2023 en el juicio Guerrieri IV de Rosario, Santa Fe.

Condenado a prisión perpetua en 2017 en el juicio Guerrieri III de Rosario, Santa Fe.

Condenado a 10 años de prisión en 2013 en el juicio Guerrieri II de Rosario, Santa Fe.

Condenado a 13 años de prisión en 2011 en el juicio Hospital militar de Paraná de Paraná, Entre Ríos.

Condenado a prisión perpetua en 2010 en el juicio Quinta de Funes - Guerrieri de Rosario, Santa Fe.



LM/DCQ