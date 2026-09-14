"La locura es total": el duro cruce entre el Gobierno y Nicolás Kreplak tras el lema "Sin gordes no hay feminismo"

El Gobierno nacional y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, protagonizaron un cruce en redes sociales luego de la participación del funcionario en el 6° Encuentro Plurinacional de Gordes, una actividad que tuvo entre sus consignas “Sin gordes no hay feminismo”. Desde X, la Oficina de Respuesta Oficial cuestionó el evento y apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof, mientras que Kreplak respondió: "Que se junten unas compañeras a charlar un rato y me inviten, no los puede poner tan histéricos. Capaz les da miedo…"

El cruce comenzó con una publicación de la Oficina de Respuesta Oficial, que calificó como una “locura” la participación del Ministerio de Salud bonaerense en el encuentro realizado durante el fin de semana.

La cuenta oficial cuestionó que la cartera bonaerense hubiera participado de una actividad que, según el Gobierno, incluyó una asamblea, la elaboración de un temario, la redación discursos, la asignación de un presupuesto, y además el uso de una bandera con la consigna “Sin gordes no hay feminismo”.

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"Uno lee la consigna dos veces buscando la ironía y la ironía no aparece. Seis años seguidos organizando lo mismo", señalañon en un extenso texto en X. “La locura es total: ‘Sin gordes no hay feminismo’”, comenzó el mensaje del Gobierno, que apuntó directamente contra la gestión de Axel Kicillof y cuestionó las prioridades del Ministerio de Salud bonaerense.

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"Mientras el equipo de Salud de la Provincia de Buenos Aires gasta su presupuesto y su tiempo en esto, el Ministerio de Salud de la Nación encara una de las mayores reformas del sistema de salud de la historia. En estos últimos 3 años, desde Nación se lanzó la receta electrónica, se terminó con la injusticia en los exámenes de residencias para profesionales de la salud formados en Argentina, se puso fin a la triangulación de las prepagas que afectaba a los clientes, se consiguió récord histórico de trasplantes, se construyó el primer laboratorio de bioseguridad nivel 4 de América Latina en el Malbrán y se mejoró su infraestructura", señalaron en X.

Y continuaron: "Y quizás lo más importante, mientras la Provincia de Buenos Aires le debe millones, el Ministerio de Salud de la Nación ejecutó el mayor nivel de inversiones para fortalecer el Hospital Garrahan en décadas, con una renovación total de las mesas quirúrgicas, la adquisición de 310 camas, la compra de cinco nuevos arcos en C para modernizar los quirófanos, la incorporación de un nuevo microscopio quirúrgico oftálmico, la instalación de un nuevo tomosimulador y un acelerador lineal para el tratamiento del cáncer infantil, la reactivación del helipuerto tras cuatro años fuera de servicio y un aumento salarial sin precedentes para el personal médico".

Género, violencia e invisibilidad

"No se entiende cuál es el plan del gobierno de Axel Kicillof para mejorar la salud de los bonaerenses, pero de seguro que hacer una asamblea para "gordEs" y hablar de un evento "plurinacional" en la República Argentina no le cambia la vida a la gente", opinaron.

La publicación fue acompañada por un posteo previo de Nicolás Kreplak, quien había compartido imágenes de su participación en el encuentro. “Participamos del 6to Encuentro Plurinacional de Gordes, un espacio que pone en agenda debates que también interpelan profundamente al sistema de salud”, escribió el ministro bonaerense.

Kreplak: "La provincia no puso un peso y yo con mi tiempo hago lo que quiero”

La respuesta de Kreplak llegó después de la crítica oficial: “Jaja. Era sábado, la provincia no puso un peso y yo con mi tiempo hago lo que quiero”, contestó el funcionario. “Que se junten unas compañeras a charlar un rato y me inviten, no los puede poner tan histéricos”, lanzó.

Finalmente, el ministro bonaerense defendió el espacio y planteó que dicho debate también forma parte de las discusiones sobre el sistema sanitario. “Hay que bancarse la realidad, escuchar un rato, pensar un poquito y tratar de entender que somos muchos los que con muy poco somos muy felices”, señaló.

El funcionario cerró su respuesta con otra chicana al Gobierno nacional: “No sé ustedes, capaz les da miedo…”.

RM/fl