La oferta de la centroderecha competirá en 14 territorios

El frente electoral Provincias Unidas (PU) se presentará en 14 provincias con el objetivo de romper la “polarización” con la que acaparan la atención tanto La Libertad Avanza como el peronismo-kirchnerismo nucleado en Fuerza Patria. El espacio se exhibe como una alternativa de “centro” y con el respaldo de gobernadores de distinto signo político.

Desde su lanzamiento, PU trató de marcar distancia de LLA y FP en torno a políticas y el tono, tratando de erigirse como una alternativa para el voto no peronista, pero también para los peronistas desencantados con el kirchnerismo. El espacio erigió su principal bastión en Córdoba, en donde el ex mandatario Juan Schiaretti, uno de los armadores de esta fuerza, encabeza la lista de diputados nacionales.

En Córdoba buscarán alzarse con un triunfo. Quieren conseguir cuatro bancas y posibilitar la llegada de Schiaretti a la Cámara baja. La victoria sería la ratificación de que hay espacio en el electorado para una “tercera vía”. Sería a su vez un triunfo sobre LLA, que lleva como candidato al desconocido empresario Gonzalo Roca.

También será clave lo que suceda en Santa Fe, aunque allí las expectativas son más moderadas. La candidata es la dirigente del PRO, Gisela Scaglia. Es de hecho la vicegobernadora del jefe del ejecutivo local. El mandatario Maximiliano Pullaro quiere pelear por un segundo mandato en Santa Fe, a partir de la reciente reforma constitucional. Pelea para que el comicio sea en tercios frente al peronismo y a los libertarios. Un dato relevante: una victoria sólida en Santa Fe posicionaría a su vez a Pullaro para la discusión interna del frente camino a 2027.

Bajo este panorama, se esperan buenos resultados en Jujuy y en Corrientes. Ambas provincias están gobernadas por el radicalismo. En el caso de Jujuy, está Carlos Sadir, y en el de la provincia mesopotámica,Gustavo Valdés, que impuso a su hermano, Juan Pablo Valdés como gobernador en las pasadas elecciones locales del 31 de agosto. También serán claves los resultados en Chubut, en donde gobierna Ignacio Torres. Es un gobernador cuyo origen partidario es el PRO. Ganó la elección provincial en 2023 pero a partir de ese momento se encargó de trazar distancia con Mauricio Macri, el fundador del partido amarillo. Con la Casa Rosada, los lazos fueron ambivalentes. Fue el primero en pelearse con Santiago Caputo y ahora tiene un buen vinculo.

En la Ciudad, la lista para Diputados está encabezada por Martín Lousteau, opositor férreo a Milei. Como candidata a senadora está Graciela Ocaña quien tiene dos años más de mandato en la Legislatura porteña. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el panorama se hace cuesta arriba. El exministro de CFK, Florencio Randazzo, irá por un tercer mandato como diputado. Se trató de una imposición de “Gringo” Schiaretti aunque los sondeos previos plasman pocas chances de colar diputados. En dicha lista también están Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

¿Qué sucederá el 11 de diciembre en el Parlamento con los miembros de PU? Los diputados confluirán seguramente en un interbloque articulado con lo que hoy es Encuentro Federal, el cual encabeza Miguel Pichetto quien apareció en el cierre de campaña de la fuerza, y que nuclea a miembros de diversas provincias. En los cálculos previos entienden que pueden conformar un interbloque de 25 diputados y que será Pichetto el encargado de conducirlo. La reedición de una alternativa que quiebre la polarización enfrenta los desafíos históricos no solo de tener una buena performance electoral, sino también de sostenerse en el tiempo.