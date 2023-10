La pelea en la Ciudad puede terminar en ballottage

Más allá de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo, los porteños, además, elegirán la fórmula que conducirá el destino de la Ciudad de Buenos Aires desde el próximo 10 de diciembre por, al menos, cuatro años. En la votación también se elegirán treinta legisladores porteños (ver aparte), y la totalidad de los integrantes de las 15 Juntas Comunales.

Entre los candidatos que se disputan el sillón más importante de la sede de Parque Patricios, Uspallata, figuran Jorge Macri y Clara Muzzio, la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana por Juntos por el Cambio (JxC); Leandro Santoro y Bárbara Rossen, por Unión por la Patria (UxP); Ramiro Marra y Eduardo Jorge Martino, por La Libertad Avanza (LLA), y Vanina Biasi y Jessi Gentile por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

En esta oportunidad, y a diferencia de lo que ocurrió durante las PASO, los porteños deberán elegir a sus autoridades con el sistema de boleta partidaria y, si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá ballottage. En este sentido, cabe señalar que desde que la Ciudad es un distrito autónomo, siempre fue necesario recurrir a la segunda vuelta para elegir jefe de Gobierno. La única vez que no ocurrió esto fue en las elecciones de 2019, cuando Horacio Rodríguez Larreta se impuso en primera vuelta.

En relación con la utilización de la boleta partidaria, o de papel, la decisión se basó en las dificultades que presentó el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), que obligaron a la jueza federal con competencia electoral porteña, María Servini, a que advirtiera a la Cámara Nacional Electoral que los comicios de este domingo no podrán realizarse en las mismas condiciones de las elecciones de agosto pasado. A tal punto llegó la advertencia de la magistrada a esa cámara, que en el escrito que le envió señaló que, “si no se abandona este sistema, no es posible garantizar la normalidad y seguridad del acto electoral”.

Los candidatos. Luego de obtener el 56% de los votos en las PASO, JxC presentó a sus candidatos, Jorge Macri y Clara Muzzio, con quienes disputará la posibilidad de continuar con la hegemonía del PRO en la Ciudad desde hace 16 años.

Por su parte, Santoro (UxP), que obtuvo el 21% en las primarias, sumó a Rossen –que llega desde la Defensoría del Pueblo– en la fórmula electoral y buscará dar pelea por el Ejecutivo porteño, tratando de cortar la seguidilla de jefes comunales provenientes del macrismo.

Marra (LLA), en tanto, basó su candidatura contra la realización de los piquetes, la baja de regulaciones y la baja de impuestos en el ámbito porteño. Su vice, Martino, es un excomisario de la Policía Federal. En agosto, el delfín de Javier Milei había sacado el 12,9% de los votos.

Por último, la candidata del FIT, Biasi, intentará retener, al menos, el piso de votos que obtuvo en las PASO –3,6% de los sufragios– a fin de conseguir mantener la representación de la izquierda en la Legislatura porteña.

Las bancas que se renuevan en la Legislatura

R.P.

En estas elecciones, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria ponen en juego buena parte de sus representantes en la Legislatura porteña. Mientras que La Libertad Avanza no pondrá en disputa sus escaños, por lo que se cree que incrementaría su bancada desde el 10 de diciembre.

Como se sabe, el cuerpo legislativo porteño está compuesto por 60 diputados, de los que 30, la mitad exacta, terminarán su mandato a fin de año y sus lugares serán ocupados por los nuevos diputados que competirán por acceder a una banca en estos comicios.

De las 30 bancas en total de JxC, serán 17 los legisladores que terminan sus mandatos en diciembre.

En UxP, en tanto, finalizan su mandato 11 de los 19 diputados. Entre los legisladores que dejan su banca figuran Ofelia Fernández, Javier Andrade y Claudio Morresi.

En tanto que La Libertad Avanza solo pondrá en juego una de las seis bancas. En este caso se renueva la de Eugenio Casielles.

En el FIT dejará su banca la legisladora Vanesa Gagliardi, mientras que permanecerán por otros dos años Alejandrina Barry y Gabriel Solano.