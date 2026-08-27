La picante intervención de Grabois durante la sesión por la ley de Inocencia Fiscal: "Nosotros nos oponemos a su modelo antinacional"

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois cruzó duramente a sus pares del oficialismo durante la sesión en la Cámara baja donde se discutía la ley de Inocencia Fiscal, afirmando que el presidente Javier Milei dice que “salió el sol mientras llueven soret**”.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), el legislador comenzó su intervención diciendo: “Llega esta ley y son todas las leyes igual. Todas para los de arriba. Todo para el 1% más rico. Mientras al 99% restante todos los días le rompen el cul*. Mientras estafan al pueblo argentino y tenés al presidente diciendo que salió el sol mientras llueven soret**”.

Juan Grabois

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Insultos y cuestionamientos contra Galperin y Javier Milei

Los diputados oficialistas se indignaron ante las palabras de Grabois, quien les respondió: “¿No les gusta cómo hablo? ¿Por qué no le preguntan a Javier Milei como habla subido al caballo del comisario de la presidencia? ¡Hipócritas! ¡Qué cara rotas! Es la característica de este gobierno, invierte la esencia de todas las cosas. Convierte en culpable a los inocentes y en inocentes a los culpables”.

Para luego agregar: “Convierte por ley en inocentes a los evasores, pero convierte en culpable a los endeudados, estafados por el evasor Marcos Galperin, evasor, beneficiado por la mano cariñosa del estado paternalista de Javier Milei”.

Y luego redobló la apuesta: “Marcos Galperin a una doña de barrio le ofrece $100.000 a una tasa de interés anual del 120%. Y esa doña que tiene que pagar esa cuenta es culpable, pero el evasor es un pobre inocente que necesita que lo absolvamos de todo mal”.

Marcos Galperin

A continuación, advirtió que “tanto la Inocencia Fiscal 1, recuerden, ley Espert que se tuvo que ir en motito, se tuvo que bajar de la listita y que sigue lloriqueando por ahí, pero ya se comprobó que el que lo financiaba era un narco condenado, Fred Machado. Y él se hizo la ley porque quería ser inocente”.

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Luego se refirió a la carga impositiva que tienen los trabajadores. “¿Y el laburante que paga el impuesto a la pobreza que se llama impuesto al valor agregado todos los días cuando a comprar la leche o si puede algún día al mes un pedazo de carne? ¿Para ese no hay inocencia fiscal? ¿A ese le siguen metiendo la mano en el bolsillo? ¿Para ese no hay libertad económica?”, ironizó.

En ese punto se preguntó: “¿Inocentes son las corporaciones extranjeras que acaparan tierras argentinas, que con escribanos truchos le roban el territorio a las comunidades originarias y campesinas, que son los culpables, que se los puede reprimir, que se los puede lastimar?”.

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Luego apuntó contra el presidente y su hermana Karina: “¿Son inocentes Javier Milei que hizo negocios con Libra, Novelli, Karina con el 3% que le sacó de coima a las empresas de remedios para los jubilados? ¿Son inocentes los buques ingleses que vienen a atracar acá, porque Thatcher es la idola del presidente”.

Karina y Javier Milei

"Estar a la altura del pueblo", el objetivo que planteó Grabois

Grabois aseguró que el Gobierno “se burla de la gente porque dejaron de ser malos gobernantes y se convirtieron en malas personas. El poder los convirtió en malas personas. Se burlan de los humildes, de los pobres, de los trabajadores y todo para los de arriba”.

Y cerró advirtiendo: “Pero más temprano que tarde, ese mismo pueblo que les volteó la ley de extranjerización de la tierra, va a poner las cosas en su lugar. Y nosotros, los que nos oponemos a su modelo antinacional, tenemos que estar a la altura de ese pueblo que pelea todos los días”.