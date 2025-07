"El castigo del kirchnerismo": la reacción de Javier Milei a la polémica en Diputados

El presidente Javier Milei pidió “terminar con el castigo social” del kirchnerismo en las elecciones legislativas de octubre, haciéndose eco del escándalo que ocurrió este miércoles 2 de julio en la Cámara de Diputados, que terminó con el levantamiento de la sesión cuando todavía faltaba discutir una decena de propuestas del temario, incluyendo la reforma de la ley de DNU, la eliminación de retenciones, la investigación de la causa $Libra, el juicio por jurados y la emergencia PyME.

“En octubre podemos terminar con ese castigo social sobre los argentinos de bien llamado kichnerismo”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de X, compartiendo un video donde puede verse al diputado libertario José Luis Espert escuchando los gritos e insultos que le dedicaron dos diputadas de Unión por la Patria (UxP).

El posteo de Javier Milei apoyando a José Luis Espert

La sesión en la Cámara de Diputados se suspendió cuando las legisladoras peronistas Florencia Carignano y Paula Penacca, enojadas con Espert, se levantaron de sus bancas y fueran a cuestionarlo cara a cara. “Cagón, psicópata, mandás a la Justicia”, le dijo Carignano al economista, tras la detención de cuatro nuevos militantes por el escrache contra su vivienda con bosta de caballo. Y Penacca agregó, dirigiéndose a Fernando Iglesias: “Vos sos otro”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Espert compartió el video del enfrentamiento en su cuenta de X y lo acompañó con la frase “Este es el kirchnerismo”. Este mensaje fue replicado por Milei. La libertaria Lilia Lemoine también comentó el posteo diciendo: “¿Te das cuenta que esperaron a que yo no estuviera para hacer eso? A mí no se me atreven. Van con Espert porque es hombre y no se puede defender... conmigo saben que escala y se pudre; las 3 juntas me duran 1 round. Les dije, ¡las zurdas son cobardes!”.

Posteo de Lilia Lemoine apoyando a Espert

Novedades sobre la investigación por el ataque contra la casa de Espert

La causa que investiga amenazas y el ataque vandálico con bosta de caballo sobre el domicilio del diputado libertario sumó este miércoles cuatro nuevas detenciones, entre ellas la de una funcionaria del municipio de Quilmes. Los arrestos se realizaron en domicilios ubicados en Quilmes, Florida, Villa Martelli e Ingeniero Maschwitz. Los nuevos detenidos son Eva Carina Alejandra Mieri; Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Muzzio y Candelaria Montes.

Estas personas estarían involucrados en la planificación y ejecución del ataque realizado el pasado 17 de junio contra el domicilio de Espert, en el partido bonaerense de San Isidro.

Tras la detención de una concejal en Quilmes, Mayra Mendoza cargó contra Espert: "Sos un verdadero cagón"

Eva Carina Alejandra Mieri es concejala de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de ese municipio, ex subsecretaria de Ambiente en la gestión de la intendenta Mayra Mendoza.

es concejala de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de ese municipio, ex subsecretaria de Ambiente en la gestión de la intendenta Mayra Mendoza. Iván Díaz Bianchi , de 22 años, es administrativo en el Hospital Dr. Antonio A. Cetrángolo de Florida desde enero de 2024. Entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 trabajó en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

, de 22 años, es administrativo en el Hospital Dr. Antonio A. Cetrángolo de Florida desde enero de 2024. Entre marzo de 2020 y diciembre de 2023 trabajó en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Aldana Sabrina Muzzio , de 45 años, es empleada del PAMI desde 2022.

, de 45 años, es empleada del PAMI desde 2022. Candelaria Montes, de 24 años, tiene un perfil activo en sus redes sociales relacionado con La Cámpora, donde comparte imágenes de actos políticos y actividades partidarias.

HM/ML