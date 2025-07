Tras el procedimiento de la jueza Arroyo Salgado en Quilmes, Mayra Mendoza cargó contra Espert: "Sos un verdadero cagón"

En el marco de la agresión que sufriera el diputado José Luis Espert, cuando un grupo de militantes arrojó excremento en la puerta de su casa, la jueza Sandra Arroyo Salgado realizó nuevos procedimientos, esta vez en la zona de Quilmes.

Tras la detención de Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense detenida el pasado 25 de junio, luego de que se la vinculara con un episodio de protesta frente a la vivienda de José Luis Espert y luego trasladada al penal de Ezeiza, la jueza allanó varios domicilios particulares, el municipio de Quilmes y mantiene incomunicada a Eva Mieri, presidenta del bloque de Concejales de Unión por la Patria deQuilmes y Secretaria General del Partido Justicialista de Quilmes.

Este procedimiento generó la reacción en redes sociales de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, quien escribió: "Por pedido de Arroyo Salgado, durante esta madrugada allanaron, y siguen ahora, varios domicilios particulares, más el municipio de Quilmes. Tienen incomunicada a @evamieri desde hace más de tres horas. Todo completamente ilegal y antidemocrático, dentro de “la investigación” que tiene detenida a Alessia en Ezeiza, desde hace una semana, por un pasacalle y un poco de bosta en la vereda del protegido diputado @jlespert . No es investigación: es persecución a la militancia política. No es justicia: es impunidad para la mafia. No es delito: es meter miedo y paralizar. ESPERT: Deja en paz a las pibas, sos un verdadero cagón. Si tan macho sos, si tanto te la bancas, ¡nos vemos en las urnas!

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La denuncia de Espert

José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, denunció haber sido víctima de un ataque intimidatorio en su domicilio particular. Según relató, un grupo de personas dejó bolsas de estiércol en la vereda, colgó un cartel ofensivo en el portón y se retiró rápidamente del lugar. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyos videos el propio legislador difundió en redes sociales.

“Esto pasó recién en mi casa. Una muestra de lo que es el kirchnerismo, de lo que padecimos los argentinos todos estos años. No nos van a detener con nada”, escribió Espert en su cuenta de X. Minutos más tarde, el presidente Javier Milei compartió su publicación y agregó: “No nos van a intimidar. El rumbo no se negocia”.

La detención de Alesia Abaigar

Luego de del ataque con estiércol a la casa del diputado libertario José Luis Espert, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención de una de las responsables. Es una militante kirchnerista que trabaja en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, e identificada como Alesia Abaigar.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Bullrich afirmó: "A la mañana trabaja en el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad de la PBA, y a la noche tira caca a la casa del diputado Espert. Un Ministerio con presupuesto enorme y los únicos resultados son mantener delincuentes. Vamos por el segundo".

Alesia Abaigar ocupa un cargo en el área de Abordaje Territorial de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que depende de una subsecretaría a cargo de Estela Díaz. Es militante kirchnerista de Vicente López y tuvo varios cargos en la administración pública antes de llegar a su puesto actual en el Ministerio de la Mujer, donde trabaja desde 2015.

El operativo incluyó también la detención de su madre, Eva Pietravallo, de 70 años, quien recuperó la libertad 48 horas después tras haber estado incomunicada. Según explicó la mujer en declaraciones radiales, la acusación se basó en la titularidad de un vehículo presuntamente utilizado en el escrache, que si bien figura a nombre de Abaigar, era utilizado habitualmente por ella gracias a una cédula azul.

Alesia Abaigar, funcionaria del gobierno bonaerense, fue trasladada al penal federal de Ezeiza por orden de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Está acusada de incitación al odio