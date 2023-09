La Provincia, clave para frenar el avance violeta

El mapa de la Argentina pintado casi en su totalidad de violeta la noche de las PASO y la derrota de gobernadores peronistas en las elecciones provinciales hacen que la pelea por el territorio bonaerense se vuelva aún más imprescindible para Unión por la Patria. El oficialismo no solo tiene el desafío de conservar el poder del distrito electoral más importante, sino también sacar la mayor diferencia de votos en la boleta presidencial para dejar con chances al candidato a presidente en caso de llegar al ballottage. Y, en este camino, Sergio Massa y Axel Kicillof se deben mostrar afinados y coordinados en busca de los votos perdidos.

La demostración de fuerza será el próximo miércoles 27 en Ensenada. Rodeados de intendentes, sindicatos y organizaciones sociales, el candidato a presidente del oficialismo y el postulante a la gobernación serán los únicos oradores de un acto que pretende hacer valer el poder del peronismo en el territorio bonaerense. Si en la campaña para las elecciones internas hubo falta de coordinación, esto no debe repetirse y ahora todos los sectores deben jugar juntos. Los votos de los intendentes deben empujar la boleta, pero también los de Axel Kicillof para finalmente arrastrar el primer tramo de la papeleta que lleva a Sergio Massa.

El candidato a presidente y ministro de Economía busca que los jefes comunales recolecten la mayor cantidad de votos para la boleta completa. Y, en este sentido, les insistió en varios encuentros que no cree que hayan jugado mal en las PASO. “Yo fui intendente y se todo lo que se puede hacer y ustedes no lo hicieron”, les repite. Aunque hay diferencia de votos entre los tramos, el tigrense no ve que esto haya sido producto del trabajo local por el corte de boleta. “Nosotros conocemos todas las trampas, como el voto delivery y muchas otras, y acá no hubo intención de jugarnos mal”, insisten en su entorno.

El acto de este miércoles en Ensenada será organizado por los intendentes y dirigentes que comenzaron a reunirse tiempo atrás en busca de una candidatura de CFK pero que inmediatamente entendieron que, sin ella en la boleta, debían trabajar por Sergio Massa y Axel Kicillof. En la división interna dentro del propio kirchnerismo, no hay dudas: ante los cuestionamientos de dirigentes de La Cámpora, apoyan al gobernador bonaerense.

La diferenciación que marcaron Máximo Kirchner, Mayra Mendoza y Juliana Di Tullio sobre la estrategia de Kicillof debió dar marcha atrás. Cayó mal hasta en los que están acostumbrados a todo, pero también incomodó a un Sergio Massa que desde que fue elegido hace todo lo posible para que ningún sector se siente afuera del espacio que ahora él debe liderar. Este miércoles Massa y Kicillof se subirán juntos al escenario. La provincia de Buenos Aires está en juego. Y desde allí, la presidencia.