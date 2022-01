La reelección y las internas en JxC bajo la lupa de especialistas

Un postulado de la Ciencia Política sostiene que los oficialismos, en un sistema presidencial en el cual existe la posibilidad, tienden a la búsqueda de la reelección. Tomando los últimos cuarenta años en Latinoamérica son pocos los mandatarios que fueron por un segundo mandato consecutivo y perdieron. Los casos más resonantes: Daniel Ortega en Nicaragua en 1990, Hipólito Mejía en República Dominicana en 2004 y Mauricio Macri en 2019.

En ese marco, Alberto Fernández, por lo pronto, y luego de la derrota en las elecciones legislativas en el 2021, para no ser menos que sus pares latinoamericanos, ya expresó su intención de ir por un nuevo período al frente del Poder Ejecutivo. En una entrevista con este medio, expresó que “si las condiciones están dadas, sí seré candidato”.

Para Carlos De Angelis, sociólogo y analista político, es lógico el planteo. “Alberto es un presidente débil por su propio origen. No tiene territorio ni voto propio. Lo que tiene es la institución del Estado. Se disolvería su lugar institucional si no amenazara con una posible reelección. Si no, se vaciaría completamente de poder”.

Aunque debido a la imagen positiva del Presidente, superada por Cristina Kichner, el analista ve difícil que la vicepresidenta delegue nuevamente la postulación en su ex jefe de Gabinete. “Es más probable que, si hay una PASO, Cristina se presente”, mencionó.

Por su parte, Gustavo Córdoba, consultor y analista político y director de la consultora Zuban Córdoba y asociados, explicó que el Frente de Todos tuvo un déficit en las últimas elecciones del año pasado, el de “no poder conciliar intereses o miradas ideológicas y programáticas a la hora de tomar decisiones como gobierno”.

En ese sentido, Facundo Cruz, politólogo y profesor de la UBA, advierte: “Las tensiones alrededor del acuerdo con el FMI y de cómo debiera hacerse, hoy parecen estar saldadas. Pero si esas internas se tornan cada vez más fuertes y aparecen sectores dentro del FdT que dicen que Alberto Fernández no deba presentarse como candidato, entonces estaríamos frente a un momento o etapa previa al rompimiento del frente”. No obstante, aclara que hoy en día no cree que vaya en ese camino el oficialismo.

Según una encuesta de Zuban Córdoba, cerca de un 30% de los argentinos considera todavía que el PJ es el partido que garantiza la gobernabilidad, mientras que hay un 60% que opina lo contrario. “El FdT tiene que dar una batalla muy fuerte por la identidad”, dice Córdoba.

En Juntos por el Cambio se juega su propia interna por el liderazgo. A las asperezas por los coqueteos de Bullrich con Milei, se suma la propia interna radical.

De Angelis observa que hay una disputa. “A Macri se le puede criticar muchas cosas, pero él lideró”. Y añade: “El mensaje que le está dando el radicalismo a Larreta es ‘no sos un primus inter pares, sos par nuestro’.”

Por su parte, Florencia Filadoro, especialista en comunicación política, presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. aporta que “la principal disputa en el espacio opositor es si se mantienen ideológicamente en el extremo más alineado a la derecha, o bien si se mueven más al centro, la disputa entre ‘halcones’ y ‘palomas’.” Y asevera que la discusión de si Juntos por el Cambio debe sumar a Milei o no, se debe leer en ese marco.

Así, Macri rompió una maldición: la que establecía que ningún presidente no peronista podía terminar su mandato. Pero impuso otra, la de la no reelección. Alberto Fernández podría buscar quebrarla.