El día que Alberto Fernández elogió a los jueces que nombró Macri y que hoy critica

Alberto Fernández opinaba en 2016 que los candidatos que propuso en ese entonces Mauricio Macri para la Corte Suprema, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, eran jueces cuya “integridad moral y técnica” estaba fuera de discusión; muy distinto a lo expresado el lunes 10 de enero, cuando el presidente señaló que aquel momento significó que el Máximo Tribunal "empezó a degradar su credibilidad".

"La Corte es una institución del país, nació con cinco miembros, Cristina (Kirchner) tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de los jueces y tener jueces adictos", manifestó el actual primer mandatario en una entrevista que brindó hace seis años a La Quinta Pata, que se emitía por la Televisión Pública. En ese sentido, apuntó a que su ampliación era “una fantasía impulsada por una idea teórica de (Eugenio) Zaffaroni”.

Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema: "Degradó su credibilidad durante la gestión de Macri"

Por otro lado, Fernández, quien en ese entonces integraba el Frente Renovador del actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que los integrantes de la Corte "deben ser miembros tan probos como los que están", en referencia a Elena Highton -que se retiró el año pasado-, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y "tan probos como los que -en 2016- estaba proponiendo Macri”.

Sobre Rosatti y Rosenkrantz, mencionó que eran dos jueces sobre los que "nadie puede cuestionar su integridad moral y técnica" y aunque habría preferido mayor diversidad en el Máximo Tribunal tras el fallecimiento de Carmén Argibay, dijo que “no son mujeres pero son muy buenos jueces”.

En contraposición a ese pensamiento, en sus recientes declaraciones a Radio AM750, el jefe de Estado lanzó que "desde el momento que el Gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la credibilidad". Además, opinó que cuando uno mira el funcionamiento actual de la institución, "el tema es muy preocupante".

Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

En otro pasaje de la nota radial, el ex ministro de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner calificó de "increíble" el fallo que derogó la reforma del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y polemizó sobre la capacidad técnica de los ministros de la Corte. “Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Dijeron, ‘declaro inconstitucional esta ley y por lo tanto dejo vigente la que el mismo Congreso derogó'.

"Cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos. El problema es muy agudo y por eso hay que asumirlo", agregó el presidente, cuyas críticas se sumaron a las del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien se mostró a favor de la marcha convocada por un sector del kirchnerismo para reclamar cambios en la Corte.

