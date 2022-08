La reforma laboral como eje de un debate a los gritos entre Pérsico, Micheli y Tetaz

Durante la noche del miércoles, el diputado Martín Tetaz, Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y el dirigente sindical Pablo Micheli, protagonizaron un fuerte intercambio, en el que contrastaron sus puntos de vista y reclamos, especialmente dirigidos a una reforma laboral.

Uno de los primeros cruces tuvo lugar cuando el legislador de Juntos por el cambio opinó que se debe impulsar una reforma en las leyes laborales de las pymes, a fin de “quitarles el miedo” de contratar un trabajador por año, y así generar empleo genuino en la Argentina. Pérsico discrepó con ese punto de vista y, de hecho, dijo que ese debate “es viejo”, porque el capitalismo se modificó.

“La Argentina no tiene problemas de empleo. Tiene una tasa de desocupación de las más bajas de la historia, del 7%”, explicó el dirigente en el programa A dos voces (TN). Micheli, por su parte, consideró que ni siquiera es necesaria una reforma laboral.

El debate se intensificó cuando Martin Tetaz fue interrumpido en varias ocasiones por Micheli, mientras intentaba explicar su proyecto de ley de emergencia para las pymes. Luego de que el diputado exigiera que lo dejara terminar de hablar, el exsecretario de la CTA le dijo: “Ustedes fueron gobierno y no crearon nada, echaron gente y agrandaron la desocupación. La única verdad es la realidad, decía Perón. La verdad es que durante el gobierno de ustedes lo que hicieron no fue crear empleo”. “Yo no goberné nunca. Hace un año estoy en la política, ¿querés que me haga cargo?”, dijo Tetaz, y Micheli respondió: “Bueno, sos parte de una coalición”.

Otro de los cruces acalorados se dio entre Pérsico y Tetaz, cuando el líder del Movimiento Evita subrayó que en Argentina no existen problemas de empleo, pero, de igual forma, planteó que se debe llevar adelante una reforma laboral, para incorporar a ocho millones de trabajadores al sistema. En ese punto, el legislador de Juntos por el Cambió lanzó: “Tienen un millón y medio de gente viviendo de un plan social, ¿qué me estás diciendo?”.

Pérsico defendió su posición al señalar: “Eso no quiere decir que esos compañeros no trabajan, definen esos salarios como complementarios, ellos no viven con esa plata, sino que aparte hacen otra actividad. Más allá de eso, están trabajando”. “Pero si están cortando una calle a las 12 del mediodía, evidentemente no están en un trabajo donde haya que cumplir un horario, eso está claro”, exclamó Tetaz.

Luego de eso, el dirigente social explicó que, en la actualidad, miles de personas se dedican a trabajos informales, que los habilitan a formar parte de otros espacios, como las personas que trabaja en talleres de costura clandestinos, o quienes trabajan en comedores comunitarios, “es un trabajo recontra digno” expresó Pérsico. Además, agregó: “en la Argentina hay trabajo, lo que hay es una clase dirigente que no entendió como es este nuevo capitalismo en el mundo y que no ve la realidad. Si la reforma la hacen los empresarios empiezan achicándole el derecho a seis millones de trabajadores”.

Pérsico también planteó que en el país hay trabajo porque “la gente se lo ha inventado”. En ese marco, señaló que, en primer lugar, a esos trabajadores “hay que darles la posibilidad de que se inscriban”, para luego “darles mayor productividad a lo que están haciendo, que tengan acceso al crédito”. “Hay que salir del subsidio para ir a la producción, el trabajo y el crédito. Esos son los cambios de fondo que hay que hacer en la Argentina y eso nos puede llevar a una Argentina en donde se disminuya la pobreza”, cerró.

En otro momento del intercambio, Micheli habló sobre la marcha que tuvo lugar el día miércoles y expuso que los trabajadores estatales y privados reclaman un aumento de emergencia, remunerativo y bonificable de 40mil pesos. Martín Tetaz no tardó en responder “Ojalá fuera por decreto”.

Luego de eso, el dirigente sindical le dijo: “venimos arrastrando una pérdida de tu gobierno, de más del 20% de los privados y más del 27% en las estatales. Hay que pedir ese aumento para subir la base de cálculo para que discutamos la paritaria el 60% de aumento no impacte sobre sueldos bajos”. Tras ese comentario, el legislador cuestionó: “Siempre ‘ah, pero Macri’, mirá que curioso que siempre que gobiernan ustedes la gente no puede pagar la luz, el gas y el agua”.

