Pichetto redobló la apuesta tras la citación del Inadi: "Seré dinosaurio pero no me arrepiento"

Después de que la directora del INADI, Greta Pena, confirmara que citará a Miguel Ángel Pichetto por sus dichos contra la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, el auditor general de la Nación redobló la apuesta y aseguró que no se arrepiente de sus críticas. En ese sentido, detalló que sus palabras se debieron al "silencio" de esa cartera en referencia al caso Lucio Dupuy.

"Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento", declaró el ex senador nacional, a quien le llovieron múltiples cuestionamientos de varios dirigentes, incluido el presidente Alberto Fernández. "No le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

La sucesora de Donda en el INADI citará a Pichetto por sus dichos sobre la condición sexual de Mazzina

"Me preguntaron por el caso Lucio -el niño de 5 años que fue asesinado en La Pampa por su madre y la novia de ella- y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible", mencionó sobre el ministerio que conduce Mazzina. Y se reservó de "entrar en las aristas espinosas en la violación sistemática por vía anal con aparatos que le realizaban la madre y la pareja".

Por otro lado, también apuntó contra la funcionaria por el caso de la oficial Maribel Zalazar, asesinada por un hombre en la estación porteña de Retiro del subte C. "Una palabra de piedad, el Ministerio de Género y Diversidad podría haberse compadecido de la situación del niño, como también de la muerte de la mujer policía, pero claro, como es 'cana' no hablan de eso para que no altere la visión ideológica", ironizó.

Ayelén Mazzina, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer", había manifestado Pichetto. Acerca de ese comentario, el referente de Juntos por el Cambio consideró no haber hecho "ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual" y defendió el derecho individual, haciendo mención a que en su momento, en el Congreso alentó todo "tipo de leyes en línea con esos derechos".

"Cuando nadie hablaba, estuve a favor del matrimonio igualitario. Discutí con el papa Francisco, me parece bien el cambio que ha tenido que dice que comprende la homosexualidad. En ese momento, dijo desde el Arzobispado y les habló a las monjas de clausura, diciendo que el demonio estaba suelto en las calles de Buenos Aires, y el demonio era el Senado que iba a tratar el matrimonio igualitario", recordó.

Consultado por la falta de respaldo de otros dirigentes de la coalición opositora y el fundador de Encuentro Republicano Federal afirmó: "Cuando hablé del pobrismo y de los planes nadie decía nada. Eran todos buenitos. Nunca pedí nada, me banco lo que digo, incluso me banco el debate", ponderó.

Ministerio de Mujeres y políticas de "gueto"

Miguel Ángel Pichetto.

En otro tramo de la entrevista, Miguel Ángel Pichetto criticó a Mazzina por su gestión frente a la cartera que lidera. “Tiene 261 mujeres muertas por femicidio, ha aumentado el presupuesto de manera extraordinaria y casi 40 mil millones de pesos los destina a subsidios". Y puntualizó: "Debería dedicarse a esos casos y analizar la desigualdad con la mujer”.

"Si estás en una función y es el cuarto país del mundo en femicidios, la política debe estar dirigida ahí", añadió el ex senador peronista. Por ese motivo, insistió: “No dije que ser lesbiana es malo. También hay pequeños grupos que no se perciben mujeres, pero yo no me voy a meter en este tema, porque lo único que dije es por qué no hablaron del caso Lucio".

"En el fondo el Ministerio de la mujer es de minorías intensas, políticas de gueto, pequeña, orientada a minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas, pero tiene que tener políticas de mayoría. Tengo memoria y puedo ser un dinosaurio, pero no soy un estúpido", concluyó.

