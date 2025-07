La Rural: otro escenario incómodo para el jefe de Estado y su vicepresidenta

Javier Milei pisará la feria de La Rural en Palermo hoy a las 11 de la mañana. Pero probablemente no vea a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien está invitada a la cita. El entorno de la titular del Senado no confirmó la presencia de la dirigente, solo atinó a decir que decidirá si va o no al evento a último momento.

Villarruel encaró una gira a Catamarca, en la que se mostró con el gobernador Raúl Jalil, y podría no asistir a la actividad que protagonizará Javier Milei con su discurso de cierre para no recalentar aún más la difícil relación que tiene con quien fue su compañero de fórmula en 2023.

El vínculo atraviesa su peor momento, sin lugar a dudas. El jefe de Estado la llamó “bruta traidora” durante un discurso que pronunció en la Derecha Fest, esta semana en Córdoba. Y el vocero presidencial, Manuel Adorni, insistió en que no forma parte del Gobierno. Lejos de considerar que la ruptura institucional afecte al oficialismo, el portavoz dejó claro: “No hay ninguna novedad. Gobernamos así desde hace un año y medio, con resultados que consideramos bastante buenos”.

Adorni aprovechó para restarles importancia a los insultos del Presidente hacia su vice: “No hay que darle tanto valor. No forma parte del día a día ni del equipo. Es tan simple como eso”, declaró en su última conferencia de prensa.

Villarruel, el último mes, no se quedó de brazos cruzados. Utilizó sus redes sociales para contestarle a Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad le pidió que abandone la última sesión del Senado en la que se aprobaron una serie de proyectos contrarios al oficialismo, como una ley de movilidad jubilatoria, la emergencia en discapacidad y una moratoria previsional, y la referente libertaria le pidió que “no se haga la picante y lea la Constitución”.

En Instagram, aprovechó para desmarcarse de decisiones del Gobierno y reclamó que para solventar mejoras en las jubilaciones, el economista evite viajes y recorte fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Su entorno aclaró, una vez más, que Villarruel nunca delegó el manejo de redes sociales en su equipo de comunicación y ella fue la autora de todos los cuestionamientos hacia la gestión libertaria.