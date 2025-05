La UCR porteña se mide con sus exsocios de JxC

El radicalismo porteño no sólo deberá competir con sus exsocios de Juntos por el Cambio. También tendrá que medirse con un alfonsinista como Leandro Santoro, el aspirante del sector más representativo del peronismo de la Capital. La misión corre por cuenta de Lula Levy, la dirigente universitaria que estuvo al frente de Evolución, el frente que lidera la UCR de la Ciudad de Buenos Aires con Martín Lousteau como gran elector. La candidata no perdió de vista la complejidad de esta contienda, pero su objetivo se concentra en lograr una representación nítida del radicalismo en el territorio originario del PRO. “Sabemos que es una elección complicada con figuras muy conocidas en un contexto de mucha atomización”, detallaron a PERFIL en el Comité Capital. Levy no sólo cuestionó a la gestión del alcalde Jorge Macri. Se concentró en los barrios del sur porteño porque son las geografías más postergadas del modelo PRO, pero a la vez se enfocó en la franja de la zona central de la Ciudad, donde está el voto histórico de la UCR con orientación más progresista.

Desde que comenzó la campaña, la candidata sostuvo que uno de sus principales objetivoscuando llegue a la Legislatura será “unir el Norte con el Sur, para que el Sur tenga la misma infraestructura, accesibilidad y, por sobre todas las cosas, la seguridad que hay en el corredor Norte”. La estructura del partido se puso en juego, con fuerte presencia universitaria, en una puja con el PRO y también la CC.