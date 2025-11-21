La UCR renueva las máximas autoridades partidarias en medio de la tensión entre radicales con peluca y opositores

La Unión Cívica Radical se prepara para renovar las autoridades del Comité Nacional tras dos años de mandato de Martín Lousteau que, en principio, no iría por la reelección de su cargo.

El anuncio fue realizado este viernes a través de los canales oficiales del partido centenario. “La Unión Cívica Radical convocó al plenario de renovación de autoridades del Comité Nacional para el 12 de diciembre a las 14 horas en la sede partidaria de la calle Alsina 1786, de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó en un comunicado el radicalismo.

La decisión se tomó por unanimidad en una reunión de la mesa Nacional presidida por Martín Lousteau. El Plenario de Delegados, que se encargará de definir la nueva conducción, lo integran cuatro representantes por provincia, más dos representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad, indicó la UCR.

La presidencia del partido estuvo en manos en los últimos años del senador Martín Lousteau (2023-2025), del ex gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (2021-2023), del mandatario de Mendoza, Alfredo Cornejo (2017-2021), de José Corral (2015-2017) y del mendocino Ernesto Sanz, (2009-2013 y 2013-2015).

En esta oportunidad, la elección de la presidencia del máximo órgano partidario estará atravesada por la posición frente al gobierno de Javier Milei. Esa tensión se expresó claramente en las últimos comicios, donde el radicalismo de Mendoza y Chaco se presentó en alianza con La Libertad Avanza, mientras que en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe y Corrientes compitió con sello opositor al oficialismo nacional.

