Lacalle Pou cruzó a un líder opositor en un evento empresarial: "Tratá de cuidar los modales"

Este viernes, durante un evento empresarial, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, tuvo un encuentro con el intendente de Canelones y aspirante presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, durante el que se produjo un cruce de palabras bastante tenso.

“Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, no. En serio. Si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales. Yo lo digo públicamente. Vamos a mejorar un poquito”, expresó Lacalle Pou a Orsi, quien lidera las encuestas en la interna del partido de izquierda.

El partido gobernante se encontraba disgustado por las declaraciones del líder de la oposición sobre la entrevista televisiva con el narcotraficante Sebastián Marset.

“Lo único que me sorprende de esto es que el relato de Marset coincide casi 100% con el relato del gobierno nacional. Me llama mucho la atención. Me sorprende”, expresó Orsi en referencia a las declaraciones del narcotraficante, quien desencadenó un escándalo que llevó a varias renuncias en el gobierno debido a la facilitación de un pasaporte.

Al ser preguntado durante una conferencia de prensa sobre el incidente con el presidente, el intendente de Canelones expresó: “Siento mucha vergüenza por lo que pasó. Le quiero pedir disculpas a los empresarios, a los periodistas y a la población que estaba ahí porque (estuvieron) totalmente fuera de tono las palabras del presidente”.

“No están a la altura de lo que estamos hoy presenciando acá”, comentó el intendente, subrayando su convicción de que "nada ni nadie” va a callarlo.

Yamandú Orsi; "No corresponde para la investidura"

“Me sorprende y me preocupa el tono del presidente”, reiteró Orsi. Aunque reconoció que probablemente el reproche “tiene que ver” con sus comentarios sobre la entrevista de Marset, afirmó que la intervención de Lacalle fue “totalmente fuera de tono”.

“Es un tema que no corresponde para la investidura, y adelante de un público que no tenía nada que ver, gente que venía con todo el optimismo de una fiesta”, comentó respecto al evento empresarial en el Polo Industrial de Progreso.

Consultado sobre la persistencia de sus comentarios acerca de la narrativa de Marset y su supuesta concordancia con la versión del gobierno, confirmó su postura. “Es un dato objetivo. El que tomó el discurso del gobierno hizo el mismo discurso. No entiendo por qué le preocupa tanto”, mencionó, refiriéndose primero a Marset y luego a Lacalle Pou.

De todas formas, manifestó que “no correspondía” responderle al presidente en ese momento porque si no “el papelón iba a ser más grande”.

Además, opinó que el presidente está en plena campaña electoral de cara a las elecciones de 2024, donde el Partido Nacional buscará mantenerse en el gobierno, por lo que considera que “no es tan extraño”. “No me horrorizo ni me ofende. Es parte de la dinámica política”, lanzó.

LT