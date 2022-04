Larreta con empresarios: "Hay que lograr consenso social para reformas"

“Aguante las low cost”. No bien tomó un vuelo de Jet Smart desde Buenos Aires a Bariloche, dos azafatas reconocieron a Horacio Rodríguez Larreta. A su lado lo custodiaba Fernando Straface, el secretario General porteño y uno de sus hombres de más confianza. Tras las selfies de rigor, el jefe de Gobierno aterrizó cerca del exclusivo hotel Llao Llao para participar de un foro de empresarios organizado por Eduardo Elsztain (Irsa). Ya habían pasado Mauricio Macri y Javier Milei.

Antes del encuentro empresarial, Larreta fue al Rapanui de Bariloche, donde prácticamente no pudo tomar un café entre saludos y selfies.

Ya en la cena Larreta respondió más de 30 preguntas. En un clima distendido uno de los temas que se coló fue un debate sobre el futuro crecimiento del país: ¿le conviene a la Argentina crecer al 3% o 4% con mayor estabilidad o un shock, con poca estabilidad, pero en 8% a 10%? El jefe comunal respondió que la estabilidad macroeconómica era lo ideal para un país convulsionado.

Otro tema que se metió en la discusión fue la velocidad con la que había que avanzar en la reducción de déficit fiscal.

Luego entró un tema medular: los dilemas de gobernar. Ante varias preguntas muy específicas sobre las medidas y el diagnóstico para diciembre de 2023, Larreta fue cauto: “Eso hoy nadie te lo puede responder, no sabes con qué país nos vamos a encontrar”.

En este contexto, el jefe comunal repitió otra de sus máximas: la idea de generar un consenso amplio, que incluya el 70% de la dirigencia, para poder avanzar en transformaciones estructurales. Uno de los empresarios le consultó por qué motivo no podía “hacerse antes” ese pacto. “Es muy difícil sacar el 70% en una elección, por eso es mejor lograr un consenso social para un plan (una de las palabras que más utilizó) que surja de una demanda de la sociedad y no solo de los dirigentes. No es solo un consenso de la política sino social”.

La cena se estiró. Terminaron siendo tres horas. Cuando finalizaron, la mayoría se fue a tomar unos tragos al bar. El jefe de Gobierno se distendió. Patricia Bullrich no había sido invitada.

En la centa estuvieron, entre otros, Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Roberto Murchison (Grupo Murchison),

Guibert Englebienne (Globant) y Federico Braun (La Anónima).