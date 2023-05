Larreta respaldó a Bullrich tras la acusación de Cristina Kirchner: "Basta de teorías conspirativas"

A pesar de la interna que lo enfrenta a Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta respaldó este martes a la exministra de Seguridad. Fue luego que la declaración de una testigo la vinculara con el borrado de pruebas en el marco de la causa por el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Durante la inauguración de la Autopista Illía sin barreras, el dirigente porteño pidió frenar "este tipo de acusaciones" y dijo que la política no se debe meter en cuestiones que debe investigar la Justicia.

"Basta en la Argentina de teorías conspirativas, de este tipo de acusaciones. Que investigue la Justicia a fondo, no tiene que meterse la política en las investigaciones judiciales", manifestó este martes Larreta durante una conferencia de prensa realizada sobre la traza de la autopista.

Quién es Ivana Bohdziewicz, la ex asesora de Milman que involucró a Patricia Bullrich

El funcionario insistió con su postura. "Si hay algo que investigar, que investigue la Justicia, pero no entremos en estas teorías conspirativas, en acusaciones y en esto de echarle la culpa al otro", opinó.

Larreta defendió a Bullrich ante los señalamientos oficialistas.

Las declaraciones del jefe de Gobierno porteño llegaron luego de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández y diferentes funcionarios y dirigentes del Frente de Todos apuntaran contra la ahora expresidenta del PRO.

La acusación contra Bullrich

Ocurre que el viernes pasado se presentó en los tribunales de Comodoro Py la ex asesora Ivana Bohdziewicz, quien contó que tiempo atrás fue llevada a las oficinas de Bullrich donde estaba el diputado nacional Gerardo Milman junto a un perito que borró su celular.

Atentado a Cristina Kirchner: Martín Soria dijo que Patricia Bullrich "colaboró para borrar pruebas" y apuntó a la jueza

Eso fue antes de ser llamada a declarar en el marco de la causa por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner. La mujer que involucró a la exministra de Seguridad y actual candidata a presidenta por el espacio opositor fue una de las que estaba con Milman en el bar Casablanca cuando un testigo lo escuchó decir que "cuando la maten voy a estar camino a la costa".

Las declaraciones de Larreta, en tanto, llegaron después de que se pronunciara el presidente y la vice, ambos en el mismo sentido: en diferentes declaraciones señalaron a Bullrich. "Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba", escribió Bullrich en su Twitter en las últimas horas, al responder los señalamientos.

Cristina Kirchner apuntó a Patricia Bullrich por el intento de magnicidio

"Nos fuimos a Av. De Mayo 953, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco. Llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nadie más. Estando ahí, en ese momento, nos enteramos por Milman, no se si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó", fue el fragmento de la declaración de Bohdziewicz ante la fiscal Alejandra Mángano que encendió las alarmas en el PRO.