Las diferencias en el Congreso paralizan el tratamiento

La discusión sobre la posible postergación o suspensión de las PASO sigue candente en el Congreso aunque todavía no hay acuerdo sobre cuál es la mejor opción tanto desde lo sanitario como desde lo político.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa mantuvo en los últimos días la postura de llegar a una alternativa de consenso con la oposición pero que también sea “la que más le conviene a la gente”, que mantiene las expectativas por el avance del calendario de vacunación y el control de la situación sanitaria, más que por el mecanismo electoral.

Desde Juntos por el Cambio argumentaron en varias oportunidades su rechazo a la suspensión de las PASO porque son una buena herramienta en aquellos distritos donde los socios internos, UCR, PRO y Coalición Cívica, no se ponen de acuerdo, pero desde el oficialismo retrucan con ironía que “lo que está en juego es la cuestión sanitaria, no si ellos pueden acomodar la lista”.

Al respecto, el senador radical Martín Lousteau señaló que “las reglas electorales no se cambian nunca, mucho menos se suspenden”, se anticipó el porteño que defendió el sistema porque “ha vuelto a reconfigurar el mapa de los espacios políticos”.

El presidente Alberto Fernández incorporó el tema en la agenda de ampliación de sesiones extraordinarias del Congreso bajo el título de “Calendario electoral”, es decir que no se refirió a ningún proyecto ni propuesta en particular sobre el asunto, lo que alienta las especulaciones de que no habrá lugar para su tratamiento antes del 1° de marzo.

Al momento, las alternativas son la suspensión de la instancia de primarias en agosto, el corrimiento del calendario para los meses de septiembre y noviembre, o una tercera opción de unificación de las dos fechas con un mecanismo similar a la ley de lemas que permita que el día de la elección general se presenten todas las variantes y que colecten para la opción partidaria que se lleve más votos.

Con un ahorro estimado en 10 mil millones de pesos, la suspensión de las PASO es la variante que defiende buena parte de los referentes alineados con gobernadores del PJ, a quienes se sumaron los gobernadores de la UCR Gerardo Morales y Gustavo Valdés, mientras que el ala bonaerense de Máximo Kirchner, jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, y los intendentes del Conurbano son los que defienden una instancia con múltiples opciones para incorporar figuras nuevas y propias a las listas.