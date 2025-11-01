Las dudas económicas y políticas después de la foto con el Presidente

La potentísima postal que brindó la Casa Rosada en la tarde del jueves con la reunión que el presidente Javier Milei encabezó con representantes de veinte provincias (18 gobernadores y dos vicegobernadoras) no despejó las dudas respecto de la hoja de ruta que seguirá el Gobierno en el Congreso, para alcanzar los apoyos necesarios tanto en el Presupuesto 2026, como en las reformas que impulsa vía Consejo de Mayo.

Tras el encuentro con mandatarios en el que se dejó fuera a cuatro gobernadores del peronismo (Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela y Gustavo Mellela) en la Casa Rosada entienden que no habrá una nueva cumbre con gobernadores. Con las definiciones del reacomodamiento del Gabinete pendiente, tampoco hay percisiones sobre quiénes serán los interlocutores tanto con los mandatarios como con los bloques dialoguistas.

al cierre de esta edición, tanto Guillermo Francos como Lisandro Catalán presentaron sus renuncias por lo que no serán los encargados de llevar adelante el diálogo. En principio, parte de la negociación pasa a la esfera del Congreso en donde el revitalizado oficialismo deberá obtener los apoyos entre legisladores dialoguistas.

Los mandatarios no dejaron de hacer sus reclamos. Por un lado lo que tiene que ver con obras públicas, especialmente con las rutas que son una queja al unísino en todos los distritos. Por otro lado, lo que tiene que ver con las asignaciones específicas en el Impuesto de los Cambustibles Líquidos (ICL).

Hubo un fuerte apoyo de los gobernadores tanto a la “ley de leyes” como a las reformas tributaria y laboral. Entre los mandatarios, hay consenso para avanzar en la readecuación del marco normativo en dichas materias.

Sin embargo, no hay precisiones de cuándo los proyectos serán remitidos a la Cámara de Diputados. El Consejo de Mayo puso el 15 de diciembre como una fecha estimada, pero podrían presentarse antes las iniciativas. Por lo pronto, el oficialismo con Martín Menem entiende que no debería sesionarse sino hasta el recambio legislativo. Tampoco hay precisiones sobre cuándo sería la convocatoria a sesiones extraordinarias, lo que fue confirmado esta semana. En esa línea, no hay tampoco certezas respecto del temario con el que convocará el Poder Ejecutivo a debatir. Además del Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria, se estima que podrían ingresar otros proyectos como la “Ley Hojarasaca”, o la “ley de inocencia fiscal”, que fue presentada por José Luis Espert en la Casa Rosada meses atrás.

Con ese combo de variables no despejadas, el oficialismo se apresta a avanzar en un combo de reformas que entiende cruciales para 2026 y 2027.