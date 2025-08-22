El presidente Javier Milei habló, este viernes 22 de agosto, en el marco del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. En el evento también estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el intendente local, Pablo Javkin, y el presidente de la Bolsa, Miguel Simioni, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, empresarios y representantes de entidades agropecuarias.

El principal referente de La Libertad Avanza soltó varias frases picantes en su discurso:



" Si escuchan a un economista decir que la tasa de interés es el precio del dinero, invítenlo a irse , por decirlo de una manera elegante, porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo".



, por decirlo de una manera elegante, porque no es que la tasa de interés existe porque existe el dinero, sino que existe porque existe el tiempo". " Cuando nosotros llegamos al Gobierno la tasa de inflación corría al 1 y medio diario, y hoy corre al 1 y medio mensual. Ahora se entiende porque el señor Toto Caputo es el mejor ministro de economía del mundo : eso lo logramos por terminar de cuajo el déficit fiscal en el primer mes".



: eso lo logramos por terminar de cuajo el déficit fiscal en el primer mes". "A los 6 meses limpiamos el balance del Banco Central, por lo tanto, el primer mito que derivamos es la inflación multicausal. Cortamos la emisión de dinero y se cortó la inflación . Cuando empezamos a hacer esto dijeron que no iba a funcionar. Cuando la inflación bajó, decían que no podíamos romper el 8, después el 6, después el 4, después el 2, pero siguió bajando. Entonces por eso les resulta tan divertido votar cualquier tipo de estupideces para romper el equilibrio fiscal".



. Cuando empezamos a hacer esto dijeron que no iba a funcionar. Cuando la inflación bajó, decían que no podíamos romper el 8, después el 6, después el 4, después el 2, pero siguió bajando. Entonces por eso les resulta tan divertido votar cualquier tipo de estupideces para romper el equilibrio fiscal". " De acá a mitad del año que viene la inflación habrá sido una pesadilla que se terminó ".



". "Dijeron que íbamos a generar una gran depresión, pero la actividad económica, diciembre contra diciembre, terminó 6% arriba, en el 2024, y ya llevamos 5 trimestres con la economía expandiéndose. Y además también estamos en el pico de consumo".



Y además también estamos en el pico de consumo". "La fuerte recuperación de la actividad hizo que desde abril del año pasado también subieron de manera continúa los salarios reales: 6 millones de personas que no comían hoy sí comen; las ideas de la libertad claramente están funcionando ".



". " Hoy lo que estamos haciendo es purgar la inflación que nos dejó el gobierno anterior . Llegamos a la locura que un tercio de los trabajadores formales eran pobres. Ese es el sistema que dejaron. Obviamente estamos purgando todos esos sistemas que dejó el kirchnerismo".



. Llegamos a la locura que un tercio de los trabajadores formales eran pobres. Ese es el sistema que dejaron. Obviamente estamos purgando todos esos sistemas que dejó el kirchnerismo". "Con el ministro Caputo nos hemos acostumbrado a que malinterpreten las cosas que hacemos".



"Explícitamente un diputado dice 'mi programa de gobierno es romper todo lo que hizo este gobierno'. O tienen un candidato, en la provincia de Buenos Aires, que está recitando a Marx, y la verdad es que el socialismo en su versión pura es un fracaso. Con lo cual ese modelo al menos a mí no me gusta. Es el riesgo kuka ".



". "Los kukas en la elección que van a hacer el 7 de septiembre van a representar el techo electoral, para nosotros, la Libertad avanza, es un piso: si el 7 de septiembre se da una elección pareja, o le ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo ".



". "Tiene dos tipos de políticos: los que abrazan la libertad y gente razonable y del otro lado tiene a los orcos, los kukas"



" Si hay algo que tenemos claro es kirchnerismo nunca más ".



". " El futuro de los argentinos está en manos de los argentinos. Si la sociedad elige suicidarse elige suicidarse, pero también puede elegir abrazar las ideas de la libertad ".



". "Hoy está en nuestras manos el futuro. Los argentinos de bien le van a ganar a los degenerados, a los sodomitas del capital" .



. "Octubre va a ser el inicio del siglo dorado de Argentina"

