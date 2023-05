Las "perlitas" de Alberto Fernández: inflación, una anécdota repetida y elogios a Carlos Maslatón

Alberto Fernández dio una extensa entrevista en la que dejó una serie de definiciones en medio de la cuenta regresiva del final de su mandato como presidente de la Nación. Desde la Quinta de Olivos, el jefe de estado anticipó el número de la inflación a modo de furcio y reivindicó los avances de sus políticas públicas, entre ellas el gasoducto Néstor Kirchner. Además, realizó un balance de su gestión que lo llevó a destacar sorpresivamente al abogado Carlos Maslatón y volvió a contar una anécdota sobre una víctima de la pandemia de coronavirus, uno de los condicionantes de su gobierno.

Temprano en la mañana, este viernes 12 de mayo el presidente Fernández recibió a una comitiva de periodistas de Radio 10 encabezada por Gustavo Sylvestre en la quinta presidencial situada en la zona norte del Gran Buenos Aires. Cómodo en su despacho, el presidente intentó disimular el cansancio de su voz y encaró la entrevista en la que pudo contar algunos logros de su gestión que se vieron opacados por la urgencia de la coyuntura, como el dato de la inflación de abril, en medio de la expectativa del dl Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dará a conocer el INDEC por la tarde.

El furcio sobre la inflación

Al respecto, Alberto Fernández manifestó: "Tengo el dato de inflación de hoy, no es el que queremos". Sin embargo, al percatarse de que legalmente no debería conocer esa información, se corrigió: "No conozco el dato, porque el INDEC funciona con total autonomía, pero seguramente no es lo que queremos".

"Tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar", admitió el jefe de estado en la entrevista. Y explicó: "Hay muchas causas, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el blue suba, el 'por las dudas aumentamos'. Eso por lo que muchos me criticaron cuando yo hablé de inflación autoconstruida, inflación psicológica, que no está en el consumidor sino en el pequeño comerciante".

En tanto, el mandatario explicó que la escalada de los precios es uno de los motivos detrás de su decisión de bajarse de la carrera a la reelección en las elecciones 2023. "Necesito dejarle al próximo presidente o presidenta un país más ordenado", sostuvo.

La anécdota repetida

Al igual que en otras ocasiones, el mandatario justificó la crisis económica marcada por la escalada del dólar y la alta inflación con base en la herencia de la gestión anterior y dificultades inéditas que tuvo que afrontar, como la sequía de este año, la guerra en Ucrania y, yendo más atrás, la pandemia de coronavirus.

Los alimentos podrían aumentar casi 200% en un año, según la UBA

En un tramo de la entrevista se refirió a este último punto y destacó su política sanitaria como algo positivo en el balance de su administración. Para reforzar su argumento volvió a contar una anécdota que había contado el pasado 24 de abril en otra entrevista con la misma emisora respecto a un mensaje que le llegó de un joven de Mendoza vía redes sociales. "Me llamó y me contó que sus padres, ninguno de los dos sabía cuál había sido la suerte del otro, porque terminaban internados en lugares diferentes, murieron con una diferencia de una o dos semanas y ninguno se enteró de lo que le pasó al otro", contó este viernes.

Conmovido, agregó que en el mensaje el joven le "da las gracias" porque sus padres "murieron en una cama digna" y atendidos, recordando el peor momento de la emergencia sanitaria en la que en algunos lugares no alcanzaban las camas UTI para atender a los enfermos. "Y a mí me impresionó mucho porque me daba las gracias de ser alguien que había perdido a sus dos padres", añadió.

"Hay datos que la gente no tiene en cuenta, porque no se publicitan, no se explicitan. En Argentina se contagiaron 11 millones de personas y murieron 130.000. Nadie habla de las 10.870.000 personas que fueron salvadas por la salud pública. Nadie habla de eso. Y el sistema de salud pública nunca dejó de atender. Nunca en el sistema de salud pública, en ninguna provincia. Y los que lamentablemente murieron, murieron atendidos", sostuvo al igual que en la ocasión anterior.

Qué quiere decir Maslatón cuando afirma estar "totalmente 'bullish' con Argentina"

La mención a Carlos Maslatón

Otra de las perlitas de la entrevista matutina al Presidente es la coincidencia que manifestó con el abogado Carlos Maslatón, célebre en las redes sociales por sus opiniones sobre la coyuntura económica y su análisis financiero.

"Circulaba en un tuit que andaba por ahí, de alguien que no nos quiere mucho, de que la Argentina había entrado en un proceso virtuoso imparable, no nos quiere, dice que es a pesar del Gobierno que ocurre esto: Carlos Maslatón", puntualizó y completó: "Pero daba un detalle que, le cabe alguna razón en lo que dice, la informalidad de la economía de gran parte de la economía argentina".

"Evidentemente en lo que dice Maslatón, algo de razón hay. Hay una economía silenciosa que se mueve al margen del estado pero que existe y se mueve”, subrayó, en relación al crecimiento económico que se sostiene a pesar de la escalada del dólar y la inflación. "Maslatón decía esto, a partir de 2020 Argentina entró en un círculo virtuoso y esto es imparable y yo creo eso, quiero dejar al país en ese círculo virtuoso", continuó.

El jefe de estado se refirió de esta manera a un gráfico publicado por Maslatón que se convirtió en tendencia, respecto al "ciclo bearish argentino de 55 años". Según su pronóstico, el mismo terminaría en octubre de 2021 y su final "sería terrorífico" pero luego habría un "gran bull market nacional, será casi una redención bíblica".