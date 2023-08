Leandro Santoro está convencido que esta vez el peronismo tiene una chance. Asegura que Martín Lousteau y Jorge Macri son lo mismo a pesar de la interna y que Ramiro Marra con el espacio libertario no es oposición al PRO, sino que "juegan para ellos". Pone como eje de campaña la cuestión del alquiler y el problema de las vacantes para chicos en la educación pública.



PERFIL: —¿Cuáles son los ejes de la campaña del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires?



Santoro: —Lo primero es el tema de los alquileres, tenemos la propuesta de regularizar las aplicaciones, reconvertir el microcentro pero con condicionalidad. Hoy Larreta y Lousteau le dan subsidios a los dueños de los departamentos para que reconviertan y nada más.



—¿Cuál sería la diferencia suya?



—Nosotros queremos que lo reconviertan en residenciales, pero que pasen por 6 años a régimen de residencias para ponerlo en el mercado tradicional de alquileres. Hoy ellos rebajan Ingresos Brutos sin condicionalidad. Entonces transforman las viejas oficinas en Airbnb o departamentos de lujo. Te doy un ejemplo. Para 2023 el presupuesto anual del Instituto de la Vivienda es de 20 mil millones de pesos. Le están dando la misma cifra a los privados por los edificios. Si el Estado interviene que sea para favorecer a la sociedad, no a un particular.

—La clave del área inmobiliaria.



—Tenemos que terminar los negociados inmobiliarios. Hay que derogar y luego rearmar el código urbanístico. Hay que prohibir la venta de terrenos públicos con fines privados. Y limitar los convenios urbanísticos para algo que sirva a la sociedad. Con esos puntos y la urgencia educativa estamos con lo más importante para un porteño.



—¿Qué plantean con lo educativo?



—Las vacantes. Calculamos que son entre 19 y 25 mil chicos por año que se quedan sin vacantes. Además, hay que meterse en serio con los problemas de salud mental. Y ni hablar del tema del subte. Es necesario expandir la red de subte y lograr que se pueda viajar las 24 horas.



—¿Cómo financia el aspecto del subte? ¿Cuánto sale un kilómetro?



—Ya tenemos un plan de financiamiento para avanzar con eso y crear las tres líneas nuevas: La F, G y la I. Lo financiás con "bonos verdes". Hay líneas de financiamiento para estos proyectos. Son 100 millones de dólares por kilómetro. Son 32 kilómetros en 10 años.



—¿Cómo convive con el peronismo nacional haciendo campaña contra los porteños?



—A ver, antes de ser candidato a jefe de gobierno, dije que la coparticipación ya estaba mal. Que Macri le dio mal la plata y Alberto se la quitó mal. Todo el proceso de transferencia para la policía estaba mal planteado. Yo defiendo a los porteños. Y todos los que me propusieron para candidato defienden a los porteños.

—Cuando menciona a los que le propusieron ser. ¿Quiénes son los referentes de poder en la Ciudad?



—Juan Manuel Olmos, Víctor Santa María y La Cámpora como principales. Después son más de 30 partidos que conforman la coalición, que no son PJ y están dentro de Unión por la Patria. Nosotros tenemos una agrupación dentro de ellos. Y dejame plantear algo: cuando se dice que el peronismo no enamora a los porteños, lo que pasa es que los gobiernos locales tienen mucho poder y es difícil para las oposiciones ganar una elección. No es que el PJ quiera ser oposición o se acostumbró a ser platea. Si no que es muy difícil entrar a los oficialismos.



—¿Para usted Martín Lousteau y Jorge Macri son lo mismo?



—Absolutamente. De un lado está el poder, del otro nosotros. Ellos son los amigos de las empresas concesionarias. Ellos son los amigos de IRSA y Portland.



—Pero usted tiene su historia en el radicalismo. Hoy Lousteau es el candidato radical.



—Un solo dato. Días atrás nos preguntaron quién había sido el mejor intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí fue el radical Enrique Olivera. Para él, Larreta.

—¿Y la candidatura de Ramiro Marra para los libertarios?



—¿Vos los ves como oposición?



—Corren por derecha a Juntos por el Cambio.



—Yo no los veo como oposición. En la Legislatura acuerdan para las cosas importantes. En lo único que pudimos acordar con ellos fue para frenar a las grúas. Los libertarios juegan para el PRO.

RI/fl