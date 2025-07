Legisladora bullrichista le dio una inesperada victoria al kirchnerismo en el Senado y avanza la ley que mejora las jubilaciones

A través de un extraño episodio, la oposición dialoguista y el kirchnerismo lograron que avance en el Senado la discusión sobre la ley que busca mejorar las jubilaciones, una iniciativa que ya fue aprobada en Diputados, pero que podría ser vetada por el presidente Javier Milei.

Todo comenzó en un encuentro que tuvo un giro inesperado este martes 1 de julio. La comisión había sido convocada para designar autoridades y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO y aliada libertaria, del ala bullrichista) fue confirmada como presidenta. Mariano Recalde (Unión por la Patria) fue elegido como vice y aprovechó la sesión para introducir el tema jubilatorio.

La legisladora del ala de la actual ministra de Seguridad se negó a tratar el tema y, en una fallida medida de fuerza, se levantó de la silla e intentó irse del lugar sin abrir la votación. Pero mientras se dirigía a la salida, el senador kirchnerista ocupó su lugar y declaró: "Asumo la presidencia de la comisión". Esto hizo que la cordobesa volviera a su sitio, con la intención de no dejar avanzar el tema y le repitiera varias veces a Recalde: "¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted?". Su colega le respondió: "Yo asumo la presidencia cuando usted se va".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Carmen Alvarez Rivero

La situación se complicó porque, cuando el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, presidente de la otra comisión interviniente en la discusión de las jubilaciones, la de Presupuesto y Hacienda, se resistió a darle dictamen “en forma apresurada” al tema, apareció Martín Lousteau (que no integra la comisión) para exigirle que convoque a un plenario de las dos comisiones con el fin de firmar el dictamen definitivo. “Hace más de tres semanas que tenemos estos proyectos en el Senado”, dijo el titular de la UCR.

En el medio de esta discusión, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, propuso tratar los diferentes proyectos sobre jubilaciones el miércoles, pero Álvarez Rivero se negaba a someter a votación las mociones y solo ofrecía convocar a expertos con el objetivo de prolongar la discusión, mientras expresaba: “Hay que darle la máxima profundidad al tema”.

ANSES julio de 2025: el calendario completo de pagos para jubilados y todas las prestaciones

Los referentes de Unión por la Patria se mostraron enojados con la actitud de la presidenta de la comisión. “¿Qué quiere profundizar, si los jubilados se están cagando de hambre?”, espetó Eugenia Duré, de Tierra del Fuego. “Está al borde del capricho”, sumó Fernando Salino, de San Luis. “Es amiga de (Patricia) Bullrich, que le encanta darle palos a los jubilados”, aseguró Silvia Sapag, de Neuquén.

Frente a tanta presión, Álvarez Rivero ya se había levantado por segunda vez de su silla, pero, como en la primera ocasión, terminó volviendo para impedir que Recalde, como vice, se hiciera cargo de la comisión en su ausencia.

En ese momento, la legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO) la increpó duramente: "No hay vocación de usted y Atauche de tratar temas. Digan públicamente ‘no queremos tratar tema’, díganlo así o votemos”. Y agregó: “Es como que Victoria Villarruel considere que no está facultada para mandar votar una moción. Usted está facultada y no está ejerciendo el rol de presidenta”.

Un estudio revela que los jóvenes respaldan la gestión de Javier Milei y proyectan una victoria libertaria en las legislativas

Finalmente, Álvarez Rivero cedió y fueron puestas en consideración tres mociones: las de Recalde, un plenario para el miércoles, y una reunión de Trabajo con expertos en el tema.

El kirchnerismo consiguió su objetivo tras aprobar, con 9 votos sobre 17 integrantes, la moción para incluir en el temario los proyectos previsionales aprobados en Diputados y darles dictamen. El despacho logró 8 firmas de UxP y, en las próximas horas, se sumará la de Tagliaferri, que estudia si adherir al de sus colegas o suscribir un dictamen propio.

HM/ML