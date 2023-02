Los manifestantes levantaron el acampe montado en la avenida 9 de julio de la Ciudad de Buenos Aires desde el miércoles a la noche a raíz de la suspensión de 100 mil planes sociales. La decisión fue tomada por los dirigentes sociales a pesar de no haber llegado a un acuerdo con el gobierno nacional.

La jornada y el pernocte de protesta fue organizada frente al ministerio de Desarrollo Social. Su titular, Victoria Tolosa Paz, aseguró que mantendrá su decisión y que no se dejará "extorsionar" por los piqueteros, que comenzaron a desconcentrarse esta mañana a las 11, luego de casi 20 horas de protesta. "El Ministerio no es de los piqueteros", dijo.

“El Ministerio no es de los piqueteros y mucho menos del AMBA. A esta política, que se creó al calor de la extorsión en la 9 de Julio, alguien le tiene que poner un límite. El acampe es un mecanismo de extorsión, se van a tener que preparar, no vamos a levantar el decreto”, afirmó sin rodeos.

Personal de la Ciudad limpia este jueves la 9 de Julio. El acampe ya se había mudado al ministerio de Trabajo.

Las críticas de Tolosa Paz a un dirigente del Polo Obrero

Asimismo, la Ministra criticó a los líderes de la movilización piquetera que reclamaron por la suspensión de los cien mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo por no haber validado sus datos en el sistema oficial. En ese sentido, destacó, ironía mediante, que las personas afectadas por la medida no formaban parte de la manifestación.

"Las personas que no validaron su identidad hasta ahora no fueron a la puerta de ninguna municipalidad a quejarse ni están abajo de las carpas las personas. (Eduardo) Belliboni no las encuentra”, aseguró la funcionaria en diálogo con a Radio con Vos, haciendo referencia al dirigente del Polo Obrero que protagonizó el acampe.

"Lo que hicimos con el programa Potenciar Trabajo fue algo que resultó exitoso. La única certeza que tengo es que hay 100.000 personas pudiendo validar los datos, lo que demuestra que desde la Quiaca hasta Formosa no tenemos ese problema que inventa Belliboni", agregó.

Los piqueteros duros vuelven a la carga con cortes y acampes

Las condiciones del programa Potenciar Trabajo

Sobre el proceso de validación de datos personales para acceder al beneficio social, la Ministra aseveró que la idea no es "bajar planes" sino garantizar que las personas que los cobran "existan y cumplan con las condiciones". "Esto nos permitió terminar con un padrón de 1.265.000 personas que han hechos todos los pasos que hemos exigido para sostenerse dentro del programa", dijo, y agregó: "Quienes realmente lo necesitan tienen que venir al Ministerio y validar los datos".

"Eso es lo que hoy Belliboni no puede explicar, cómo el mes pasado dijo que los 10 mil Potenciar Trabajo, que hoy no encuentra y no trae al Ministerio, me decía que estaban o cocinando en una olla o limpiando en una escuela", denunció la exdiputada bonaerense.

Además, Tolosa Paz recordó que para poder anotarse al plan social es necesario que la persona trabaje en una unidad productiva, en una actividad socio-comunitaria o estudie una carrera universitaria. La validación de datos y la rendición de la contraprestación, en tanto, corre por cuenta del estado y de las unidades de gestión que asisten en el territorio, que incluye a la Unidad Piquetera, el Polo Obrero, el MTS, la Coordinadora en Lucha y Libres del Sur.

"Boludo grandote impúdico" y "Defendés lo peor": fuerte cruce entre Espert y Solano por una denuncia del Partido Obrero

"Belliboni es parte de la construcción de las unidades de gestión que certifican a gente inexistente. Vamos a ir a donde se suponen que estaban estas personas prestando el servicio", expresó Tolosa Paz. En ese sentido, la ministra denunció prácticas extorsivas por parte de la Unidad Piquetera y el Polo Obrero. "La extorsión, el manejo del cobro del dinero, la cuota social para hacer el acampe, la mitad del Potenciar en manos de un puntero, el cumplimiento de la marcha como contraprestación. Esto no está dentro del Potenciar Trabajo”, manifestó.

Por último, Tolosa Paz aclaró cuánto dinero le corresponde a cada beneficiario del Potenciar Trabajo y cómo utiliza el dinero de los planes que se dieron de baja. "Cada beneficiario cobra $32.713, igual a medio Salario Mínimo Vital y Móvil. La plata de los planes no cobrados se reinvierte en capacidades productivas del Potenciar, no es un ahorro fiscal", subrayó.

"No debería ser llamativo que una ministra de Desarrollo Social de la Nación cuide los recursos públicos y a las personas más vulnerables de la Argentina. El 50% del presupuesto del Ministerio está puesto en Potenciar Trabajo", cerró.

CDI / MCP