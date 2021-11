Ley de Envases: sigue la tensión y analizan cambios

La Cámara de Diputados logró esta semana sacar dictamen de comisión para el polémico proyecto de Ley de Envases que motoriza el kirchnerismo y que ya puso en alerta a las principales cámaras empresarias.

El texto fue impulsado por el propio jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y apunta a que las empresas que utilicen envases contaminantes para sus productos deberán pagar una tasa, que a su vez financiará a los municipios para que generen circuitos de reciclaje. Al mismo tiempo, se otorgarán beneficios a aquellas compañías que logren reducir el material no reciclable.

Leonardo Grosso, titular de la Comisión de Recursos Naturales, celebró el primer dictamen que obtuvo allí el proyecto y que luego fue ratificado por Presupuesto el jueves. “La experiencia cartonera vino a aportar una gran solución a la falta de empleo y la gestión de residuos. Por eso estoy feliz de haber avanzado con este proyecto que dignifica las condiciones de tantos trabajadorxs de la economía popular, impulsando también la economía circular”. dijo Grosso.

En paralelo, el interbloque de Juntos por el Cambio acompañado por la diputada del interbloque Federal Graciela Camaño auspició un dictamen de minoría, en desacuerdo con el espíritu de la normativa en un contexto de crisis.

“El Gobierno no entendió el mensaje de las urnas y sigue creando impuestos que castigan al consumidor sin que le interese mejorar la gestión ambiental sino formar una caja para repartir prebendas entre organizaciones sociales políticamente afines”, dijo Menna. La oposición pone la mira sobre lo que considera un nuevo impuesto del 3% para las empresas, “disimulada” dentro de una Ley de Envases. “Tendrá efecto en la inflación”, aseguran en Juntos por el Cambio.

Pese al dictamen favorable, en el ámbito del oficialismo todavía no se descarta realizar algún retoque en la tasa para intentar sumar más votos al momento de llevar el proyecto al recinto.

Rechazo empresario. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) cuestionó que “no es un proyecto ambiental porque no garantiza la reducción progresiva de residuos en envases” y marcó además que no se trata de una tasa porque “tiene una naturaleza tributaria, no se verifica un vínculo entre el obligado al pago de la misma y su contraprestación.

También exhibieron sus críticas las empresas asociadas a la Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina (AmCham), que señalaron que “es una propuesta anacrónica, que no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria.

Límites a sesiones maratónicas

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los radicales Emiliano Yacobitti y Dolores Martínez, presentaron dos iniciativas por las cuales se proponen modificaciones al reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Por un lado, auspician que las sesiones tengan un límite horario de funcionamiento hasta la medianoche, horario en el cual se deberá pasar a un cuarto intermedio para continuar la sesión en día y horario acordado. En este sentido proponen que la Comisión de Labor Parlamentaria fije antes del comienzo de cada sesión los horarios de votación en función de los temas del orden del día.

“Las sesiones maratónicas restan calidad legislativa y transparencia. Las leyes terminan siendo votadas por la madrugada y el debate se desarrolla lejos del ojo de la ciudadanía”, explicó Martínez.

La otra modificación propuesta busca llevar la paridad de género en el acceso a los ámbitos de decisión y puestos jerárquicos de la Cámara baja.

Esta modificación alcanza a las autoridades de cámara, secretarías, pro secretarías y autoridades de comisión.