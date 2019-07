Patricia Bullrich fue víctima de fake news esta semana con la viralización de un video adulterado que insinuaba que la funcionaria estaba alcoholizada o bajo los efectos de algún sedante durante el anuncio de un operativo. "Podemos probar que es una fake news. Fue muy doloroso, una mentira formidable", expresó la ministra de Seguridad de La Nación sobre las imágenes, mientras que una mujer oriunada de Paraná fue apuntada como presunta autora de la adulteración.

La funcionaria publicó un video para comunicar que detuvieron a 12 sujetos que integraban una banda criminal. Lo que llamó la atención de los usuarios fue su llamativo peinado, que fue objeto viral de memes. A las pocas horas, se publicó en las redes el mismo video de la funcionario, pero ralentizado. En las imágenes, se ve a la ministra hablar de forma lenta, como si estuviera en estado de ebriedad.

El video circuló por Facebook, Twitter y WhatsApp y algunos de los posteos llegaron a tener más de 890 mil reproducciones. Se lo calificó como un "deep fake", una tecnología basada en inteligencia artificial para generar videos falsos pero realistas, que pueden mostrar a cualquier persona haciendo o diciendo lo que el creador quiera. Sin embargo, el viral de Bullrich no usó esa técnica, sino que se limitó a cambiar la velocidad de reproducción de las imágenes y el audio.

Desde el ministerio de Seguridad abrieron un sumario interno para determinar a los responsables de esa operación y la investigación preliminar habría confirmado que "la titular del teléfono que promociona la página adonde se hizo la deep fake es de Paraná", detalló la funcionaria en declaraciones a Infobae.

De acuerdo a datos brindados por la ANSES, se trataría de una empleada de la municipalidad de Paraná llamada Liliana Morato, quien salió a defenderse ante la repercusión de su nombre.

"Ni he entrado en mi Facebook como para decir ‘sí, lo vi y lo compartí’, tengo un teléfono que funciona con Wi - Fi y es para recibir Whatsapp, estoy dispuesta, si tengo que presentar mi teléfono en la Justicia, lo voy a presentar, ahora estoy esperando el asesoramiento de mis abogados", expresó Morato en declaraciones a Radio La Voz de Paraná.

"No soy de andar metiéndome en estas cosas. Ahora que me calmé un poco, porque entré en una crisis de nervios, la vi. Yo soy criada de abuelos, les llega a pasar algo a mis abuelos por esto, ¿a quién le reclamo? Ni siquiera a los políticos delincuentes les han hecho un escrache así, como el que me han hecho a mí. Hacen daño", agregó en declaraciones al Elonce TV.

Y recalcó: "Tengo mis hijas, tengo mi mamá. A las cosas cuando las hago, doy la cara. Y cuando no las hago, también doy la cara. Esto es injusto. No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no se manejar los celulares, no se editar un video".

Bullrich también salió a defenderse ante las críticas por su peinado. "Sí, estaba despeinada. La conferencia empezó a las 8 am al aire libre. Pero el video fue editado: lo ralentizaron para ridicularizarme, desacreditar el trabajo del @minseg y la gestión de @mauriciomacri. El primer #FakeNews de la Campaña 2019. ¡Nada nos va a detener!", argumentó la ministra, quien reveló que ese día tenía un look llamativo porque no pudo encontrase con "su peluquero".

