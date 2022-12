Los acaldes levantan el perfil y salen a apoyar a Massa

“En el peronismo se respeta al que está adentro de la cancha y pide la pelota en el momento más difícil”. Así grafica un intendente el apoyo público que le dieron en los últimos días a Sergio Massa. Los jefes comunales y dirigentes territoriales están dispuestos a jugar el partido y sin una mesa de discusión política en el Frente de Todos, comienza a tomar posición en la agenda nacional y en la futura discusión electoral.

Aseguran que no se meten en internas y que se llevan bien con Alberto Fernández, pero también con Máximo Kirchner, hoy los dirigentes más enfrentados dentro del oficialismo. “Cuando se pelean, nosotros nos callamos. Estamos bien con los dos, estamos bien con todos, salvo con Axel Kicillof”, dice un jefe comunal. A pesar de la llegada de alcaldes al gabinete provincial, el vínculo nunca mejoró.

Los intendentes del conurbano bonaerense hablan con el Presidente, también con la vicepresidenta y se reúnen con el ministro de Economía. Dialogan con los tres socios principales del Frente de Todos, pero ahora están dispuestos a ir más allá. “Sin una mesa en la que nos podamos sentar a definir estrategias, decidimos tomar la iniciativa, dar la discusión interna y comenzar a pronunciarnos de manera coordinada sobre lo que creemos que debe estar en agenda”, explicó un alcalde. Controlan los distritos con mayor cantidad de habitantes y quieren hacerse sentir.

“Creemos en un modelo de país donde el desarrollo de las empresas y el de sus trabajadores vayan de la mano. Acompañamos la enorme tarea del ministro Sergio Massa para brindar sostenibilidad a la deuda pública, orden macro económico y garantías de desarrollo para nuestra economía”, escribió el jefe de gabinete bonaerense y ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde en las redes sociales. También lo hicieron Alberto Descalzo (Ituzaingó), Andrés Watson (Florencio Varela), Marisa Fassi (Cañuelas) y el diputado provincial Mariano Cascallares (en uso de licencia en Almirante Brown), entre otros. Massa se encargó de retuitear cada una de las publicaciones. “Solo me pidieron que retuiee, no sé por qué salieron a bancarme así”, contestó el intendente de Tigre en la intimidad. El dirigente del Frente Renovador se siente cómodo sobreactuando que es ajeno a la rosca política.

Los intendentes, al igual que algunos gobernadores, vienen de salir en auxilio del ministro de Economía con la compra de deuda en pesos. “Dialogamos permanentemente con Sergio, nos creó una herramienta interesante con unas letras para los municipios”, explicó uno de los jefes comunales que formó parte de la operación que le permitió al ministerio de Economía tener un financiamiento extra por la colocación de bonos. Horas más tarde, llegó el apoyo público a Massa.

Este viernes, volvieron a mostrar el respaldo a la gestión económica y acompañaron el programa Precios Justos con la firma de convenios y la promesa de ponerse al frente para que el acuerdo se cumpla en sus municipios. “Está concentrado en acomodar la economía y bajar la inflación. Todos lo conocemos y vemos que ya no es el canchero de siempre, decidió agarrar un fierro caliente y no podemos no acompañarlo”, dice otro intendente. “¿Esto también significa un apoyo a una posible candidatura el año próximo?”, preguntó PERFIL. “Si sale mas o menos bien, es una opción”, contestó este jefe comunal.

Los intendentes están convencidos de que si Cristina Kirchner no se presenta y la economía “se acomoda”, el candidato a presidente será Massa. Y ya dejan entrever, que están dispuestos a acompañarlo. “Tampoco tenemos mucho más. Axel Kicillof no va a hacer, a “Wado” (De Pedro) en el conurbano no lo conoce nadie y Sergio está haciendo las cosas bien”, agrega un alcalde.

Los jefes comunales saben que en sus territorios está el mayor caudal de votos y están dispuestos a hacerse demostrar su poder de fuego. “En nuestros distritos medimos más que cualquier dirigente, por eso no se entiende lo que hace Axel Kicillof”, dice un jefe comunal. Y agrega: “Prestá atención a los posteos del gobernador cuando viene a los municipios, en algunas fotos no aparecemos y en otras publicaciones apenas nos pone en la quinta imagen que sube”. Se trata de un aviso: en el territorio bonaerense no habrá un movimiento coordinado en apoyo para la reelección.

Días atrás, también coordinaron un mensaje en apoyo a la vicepresidenta, quien este martes enfrentará el veredicto en la causa Vialidad que investiga el redireccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Cuando se conozca la sentencia, volverán a hacerlo.