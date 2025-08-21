Los gobernadores lo pidieron y festejan: Diputados aprobó el reparto automático de los ATN

En el marco de la sesión maratónica de este miércoles, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto impulsado por los gobernadores para repartir el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de manera automática y diaria a las provincias. Se trata de una caja millonaria que es repartida entre las provincias por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, que ya obtuvo mayoría en el Senado, recibió 143 votos a favor y 90 en contra, mientras que 12 legisladores optaron por la abstención. El resultado fue contundente, pero no alcanzó los dos tercios. Ese número será tenido en cuenta por el presidente Javier Milei en caso de que decida vetar la ley.

La iniciativa aprobada obliga al Gobierno a ejecutar la totalidad de los fondos a los gobernadores, que se estima que este año rondarán el billón de pesos, según lo establecido en la ley de coparticipación secundaria (23.548). Hasta ahora, Nación concentra la recaudación y transfiere una parte de forma discrecional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...

TV