El oficialismo sostuvo el veto al aumento a los jubilados: cómo votaron los cordobeses

La Cámara de Diputados avaló el veto del presidente Javier Milei al aumento para los jubilados nacionales con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones.

Sin aumento a jubilados

De este modo el Gobierno consiguió por dos votos blindar el veto a las subas de las jubilaciones. La norma vetada establecía un incremento jubilatorio del 7,2% y que el bono pasara de 70 mil a 110.000 mil pesos.

El diputado Rodrigo de Loredo propuso que el proyecto se pudiera votar por partes para aprobar el aumento del 7,2% y avalar el veto en el articulado restante. Esa moción fue rechazada con el argumento de que la votación debía ser total porque el veto fue integral.

Las seis abstenciones en la votación fueron clave para que el oficialismo lograra ratificar el veto de Milei. Se abstuvieron los diputados María Eugenia Vidal (PRO) Marcela Antola (Democracia para Siempre-Entre Ríos), y los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik (Innovación Federal).

Cómo votaron los diputados cordobeses (Aumento a los jubilados)

A favor:

Oscar Agost Carreño .

. Héctor Baldassi .

. Gabriela Brouwer De Konig .

. Juan Fernando Brügge .

. Pablo Carro .

. Natalia de la Sota.

Rodrigo de Loredo .

. Gabriela Estévez.

Ignacio García Aresca .

. Carlos Gutiérrez .

. Alejandra Torres.

En contra:

Belén Avico.

Gabriel Bornoroni.

Soledad Carrizo .

. María Cecilia Ibáñez.

Luis Picat.

María Celeste Ponce.

Laura Rodríguez Machado.

Emergencia en discapacidad

La oposición al gobierno de Milei en Diputados logró voltear el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Ahora el proyecto será enviada al Senado, que deberá definir si ratifica esa sanción.