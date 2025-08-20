Rechazo al veto de la ley de emergencia de discapacidad: Cómo votaron los diputados cordobeses

La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de emergencia en materia de discapacidad, con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones. Con esta decisión, la iniciativa será enviada al Senado, que deberá definir si ratifica la sanción.

El proyecto, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse por un año, tiene como objetivo garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, otorgar compensaciones de emergencia a los prestadores, actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles y asegurar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Una encuesta en Córdoba se la juega: se reparten la mayoría de bancas entre dos fuerzas y la incógnita sería la novena

Tras la votación, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó en redes sociales: "Agradezco a los diputados por haber votado a favor de la Ley de Emergencia en #Discapacidad, escuchando a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina. Este es también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente".

La sesión se desarrolló en un clima de alta tensión. La oposición ya anunció que buscará rechazar los vetos a otras tres iniciativas clave que se discuten en la Cámara baja: el aumento jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional y la asistencia a Bahía Blanca tras el temporal. Además, pretende avanzar con dos proyectos de los gobernadores para inyectar fondos a las provincias y destrabar la comisión investigadora del caso $Libra.

El juicio al exfuncionario mestrista Mario Rey devela cómo se pedía la coima

Entre los diputados que participaron, se destacaron los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Algunos radicales, como Gabriela Brouwer de Koning de Córdoba y Lourdes Arrieta de Mendoza, también asistieron al recinto, junto con los representantes del gobernador Llaryora y Natalia De la Sota.

Cómo votaron los diputados cordobeses (Discapacidad)

A favor:

- Oscar Agost Carreño.

- Héctor Baldassi.

- Gabriela Brouwer De Konig.

- Juan Fernando Brügge.

- Soledad Carrizo.

- Pablo Carro.

- Natalia de la Sota.

- Rodrigo de Loredo.

- Gabriela Estévez.

- Ignacio García Aresca.

- Carlos Gutiérrez.

- Alejandra Torres.

En contra: