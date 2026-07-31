La cadena nacional con la que el presidente Javier Milei anunció el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) volvió a mostrar la capacidad de un mensaje presidencial para alterar la programación televisiva y promedió 24,8 puntos de rating entre los canales de televisión abierta y las señales de noticias. Aunque el número se mantuvo en línea con las últimas apariciones, el comportamiento de la audiencia dejó un dato que sobresalió.

Al considerar las mediciones de Kantar Ibope Media, el mensaje, que se extendió durante 13 minutos, comenzó a las 20 con un piso de 28,3 puntos y finalizó a las 20.13 con 23,6 puntos, representando una caída de 4,7 puntos.

Desde el 1° de diciembre de 2024, la empresa líder en medición de audiencia en América Latina dejó de publicar el rating de cada canal durante las cadenas nacionales y pasó a informar una única medición llamada "Cadena Nacional". El sistema agrupa la audiencia de todos los canales abiertos y las señales de noticias que retransmiten el mensaje.

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Como suele ocurrir con este tipo de emisiones obligatorias, el mensaje presidencial comenzó con un nivel elevado.

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La cadena nacional inició con 28,3 puntos de rating, impulsada por la audiencia que venía siguiendo la programación habitual de los canales de aire y de noticias. Antes del inicio del discurso, Darío Barassi en eltrece marcaba 5,9 puntos, Telefe con Bahar registraba 5,7, Telenueve obtenía 4,0, SQP alcanzaba 3,4 y el noticiero de la TV Pública medía 0,3.

El presidente Javier Milei durante su mensaje por cadena nacional desde Casa Rosada

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La audiencia, con el correr de los minutos, fue descendiendo hasta cerrar en 23,6 puntos. Mientras los canales de aire y las señales de noticias emitían el discurso presidencial, una parte de la audiencia optó por cambiar a canales de entretenimiento de la televisión paga, como películas y series.

Antes del inicio de la cadena nacional, los canales de TV paga promediaban 18,7 puntos de rating. Una vez finalizada la transmisión oficial, ese promedio trepó a 22,2 puntos, un incremento cercano a cuatro puntos.

Qué anunció Milei en la cadena nacional

En su mensaje, Milei presentó el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, al que definió como uno de los pilares de la nueva etapa de su programa económico. Allí, estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del BCRA, Santiago Bausili; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Sobre ese punto, explicó la creación del denominado "grillete fiscal", un mecanismo que contempla la implementación de un shutdown del Estado en caso de que el Congreso no restablezca el equilibrio de las cuentas públicas.

Sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Además, informó el envío de dos proyectos para liberalizar el mercado de capitales y reformar el sistema de seguros, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito, fomentar la inversión y profundizar el desarrollo del sistema financiero.

Cómo se comparó con las cadenas nacionales anteriores

El desempeño de la transmisión se ubicó en niveles similares a los de las anteriores cadenas nacionales del año.

Siguiendo esa tendencia, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo, el mensaje presidencial alcanzó un pico de 21,3 puntos, mientras que la cadena nacional del 27 de marzo, en la que Milei se refirió al fallo de la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF, llegó a un máximo de 24,3 puntos.

Ahora, en esta oportunidad, el discurso comenzó con 28,3 puntos, aunque terminó con 23,6, manteniendo la tendencia a perder audiencia a medida que avanzó la exposición.

MV/MSS