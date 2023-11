Los ocho anuncios claves que marcarán su gestión

Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El presidente electo, Javier Milei, anunció que avanzaría con la privatización de YPF y encendió las alarmas, pese a que la cotización de las acciones tuvieron raid alcista. En medio de la danza de nombres para el gabinete, Milei ratificó la designación de Horacio Marín al frente de la petrolera, un hombre cercano al empresario Paolo Rocca. El presidente electo sostuvo que primero se deberá recomponer la empresa y ponerla en valor para luego privatizar las acciones que pertenecen al Estado. YPF es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York, pero que el 51% de su paquete accionario está en manos del Estado nacional.

Coparticipación. El presidente electo amagó durante la campaña con eliminar la coparticipación. Sin embargo, tuvo que dar marcha atrás con su premisa. “Para modificar la coparticipación en el Senado tiene que pasar por unanimidad; no deberían tener ningún miedo. Yo no podría modificar la coparticipación, la Constitución del 94 exigía tener una nueva Ley de Coparticipación, y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no pase”, dijo, al reconocer que no está en condiciones de avanzar. Las declaraciones llevaron alivio a los gobernadores, quienes hoy reclaman compensación por Ganancias y el IVA.

Obra pública. “La obra pública se termina, no tenemos plata”. De esa manera, Milei advirtió que no cuenta con presupuesto y que está dispuesto a cortar totalmente la obra pública, lo que activó la preocupación del sector empresarial y los gobernadores, que verán las obras paralizadas en sus distritos. Guillermo Ferraros, el hombre designado por Milei para encabezar el Ministerio de Infraestructura, no brindó mayores precisiones. El titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, dijo públicamente ya están llegando los primeros telegramas de despidos. En el ministerio que conduce Katopodis señalan que se perderán 250 mil puestos de trabajo directos.

Banco Central. “El cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA) no es un asunto negociable”. Así cerró uno de los últimos comunicados emitidos desde la cuenta de Oficina del Presidente Electo, haciéndose eco de las versiones que señalaban que el plan de dolarización y el cierre del BCRA quedaba postergado, luego de que Emilio Ocampo se diese de baja como candidato a presidir la entidad monetaria. El comunicado evita hablar del plan de dolarización, sin embargo, insiste con la idea de cerrar el BCRA, algo que ha estado en la plataforma de Milei desde el inicio de la campaña electoral. De avanzar, habría problemas a su vez con el sector bancario.

Aerolíneas Argentinas. Al igual que con muchas otras empresas que pertenecen al Estado nacional, Milei pretende avanzar con su privatización. En este caso, el plan que el presidente electo tiene en carpeta es el de traspasar el paquete accionario a los trabajadores de la empresa, quienes hoy tienen una fracción mínima de las acciones. Para Milei, Aerolíneas Argentinas deberá competir en un esquema de “cielos abiertos”. El libertario incluso elogió al persaonal al señalar que se trata de empleados “muy calificados” y “unidades de negocio rentables”. El gremialista Pablo Biró lanzó una dura advertencia, de la que se tuvo que retractar. Aerolíneas tiene 11.920 trabajadores.

Trenes Argentinos. “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en el sector privado, porque se ha probado que todo lo que hace el sector público lo hace mal”. Con ese leitmotiv, Milei accedió a la primera magistratura y, al menos en las declaraciones públicas, sigue manteniendo la postura. Es por ello que también tiene en carpeta la privatización de la empresa Trenes Argentinos, tal como declaró en una entrevista televisiva, aunque no brindó mayores detalles de cómo lo haría. “En la época en que eran del sector privado teníamos los mejores ferrocarriles del mundo”, dijo el presidente electo. Los ferrocarriles fueron privatizados en la década del 90.

Medios públicos. En sus múltiples entrevistas desde que resultó electo, Milei sostuvo que avanzará con la privatización de los medios públicos. Ello implica la Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, entre otros. En el caso de los medios de comunicación pertenecientes al Estado, Milei deberá contar con el aval del Congreso. Le bastará una mayoría simple, si bien en los números La Libertad Avanza está lejos de alcanzarla. Incluso antes del balotaje del domingo pasado, el referente libertario Ramiro Marra bromeó con la idea de vender el predio en donde se encuentra la televisión pública para construir un edificio. La TV Pública cuenta con 2.500 empleados.

Cepo. El presidente electo Milei no se ha puesto fecha para el levantamiento del cepo que regula la compra de la divisa norteamericana desde finales del gobierno de Macri. Lo que sí ha dejado claro es que antes de hacerlo, deberá resolver las Leliqs que hoy están en poder del sistema bancario. Para ello, trabaja junto a Luis “Toto” Caputo en un plan que implica la toma de deuda en moneda extranjera, con el objetivo de cambiar deuda en moneda local por deuda en dólares de forma no compulsiva. El día del balotaje, Milei aseguró que respetará los contratos, por lo que, en principio, queda descartada la posibilidad de implementar una suerte de Plan Bonex.