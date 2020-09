Los picantes cruces entre Alberto Fernández, Marcelo Bonelli y Egardo Alfano

La entrevista que el presidente Alberto Fernández concendió el mìercoles 2 de septiembre al programa Dos Voces, conducido por los periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano estuvo plagada de chicanas, golpes a la mandìbula y pases de factura.

Si en los anteriores gobiernos kirchneristas se hacía inimaginable la presencia de funcionarios de alto rango en los medios de grupo Clarín, la recorrida por los medios que viene haciendo el Presidente en los últimos dìas (concedió un reportaje de 3 horas a C5N) no dejaba dudas de que en algún momento pisaría los estudios de TN para hablar con los conductores del programa político insignia de la señal de cable.

Y la verdad se sacaron chispas y hasta se tono futbolero como cuando Alberto Fernández le remarcó un par de veces a Marcelo Bonelli que tenia la camiseta de Marcelo Pontirolo colgada en su oficina del dìa en que su equipo, Argentinos Juniors le ganó a Racing Club.

En el terreno polìtico las cosas estuvieron subidas de tono y con preguntas punzantes e insistentes de los periodistas y respuestas contudentes del primer mandatario.

Fernández sobre la reforma judicial: "Eso lo hice yo y el que más debería celebrar es Macri"

Los cruces podrían agruparse en varios items: Reforma Judicial, Cristina, Horacio Rodrìguez Larreta, Ganancias, Deuda Externa, Dolar y Cuarentena.

Uno de los momentos donde el Presidente no dio una respuesta contundente y dio lugar a especulaciones es cuando se le preguntó sobre el tope para comprar 200 dólares. Allì, Fernández respondió dudando:"Vamos a esperar", dijo para luego sostener que no "No estoy de acuerdo con los cepos, tenemos que producir dólares". Fue uno de los momentos incómodos que vivió Fernández.

Claro que también estuvieron presentes en la entrevista Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta. Y sobre estas figuras de la política argentina se registraron los siguientes diálogos.

- Bonelli :Cristina estaba enojada porque usted le dijo amigo a Larreta.

- Fernàndez: Cristina... Cristina.. tienen que solucionarlo en terapia

- Bonelli: ¿Sigue siendo su amigo?

- Fernández: Le tengo afecto, pensamos distinto

- Bonelli :Cristina no se lo banca

- Fernández: Eso no es verdad. Hay una tendencias a cargarla todos los males del mundo. Algún día, en terapia se resolverá eso.

Sobre el aumento al Impuesto a las Ganancias que el periodista Marcelo Bonelli escribió en un artículo en el diario Clarín, se registró el siguiente diálogo.

- Alfano: ¿Es verdad que quiere subir ganancias al 41%?

- Fernández: yo nunca dije eso, lo dijo Clarin.

- Bonelli: Lo dije yo.

- Fernández: Ahí está, pregúntele a Bonelli.

También debatieron sobre la Reforma Judicial a lo que Alberto Fernández les dijo a los periodistas: "¿Ustedes escuchan lo que estoy diciendo?"

Sobre la reestructuración de la Deuda Externa se produjo el siguiente intercambio.

- Bonelli: “4 años de Cristina horribles, 4 años de Macri superhorribles. Cómo vamos a salir?

- Fernández: “El lunes fue lo de la deuda..Dejennos festejar un poquito.

- Bonelli: Eso fue un golazo

Tampoco falto el cruce a la hora de hablar de la cuarentena.

- Bonelli: Hablemos de la cuarentena

- Fernández: No, No , que cuarentena

- Bonelli: Estuvimos 160 días encerrados

- Fernández: No , no y no , no es así

- Bonelli: Pero usted dijo

- Fernández: No, no , no así no fue

- Bonelli: Pero Presidente...

- Fernández: No entendes.. ?

El diálogo sobre el rol del periodismo y la grieta también fue tema de conversación.

- Bonelli: La grieta está creciendo mucho

- Fernández: Ustedes hacen mucho para eso

Por último se refirió al tema presupuestario y las nuevas medidas económicas momento en el cuál, Marcelo Bonelli le pidió que las de a conocer durante el programa. Esta fue la respuesta de Alberto Fernández.





FeL