Daza dijo ser "muy optimista" en octubre, aunque es "el que menos sabe" de política argentina

En medio de la caída de bonos, el aumento del riesgo país y la ruptura del dólar del techo de la banda, el equipo económico del Gobierno defendió el esquema cambiario actual y aseguró que no lo van a modificar. En esa línea, y a un mes de las elecciones de octubre, el viceministro José Luis Daza aseguró que está “tranquilo con el programa” aunque reconoció que es el que “menos sabe de política” argentina.

En una jornada convulsionada para el mercado, tanto Daza como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, salieron a ratificar el rumbo de la gestión libertaria y lo hicieron en el programa de streaming oficialista Carajo.

“Obviamente soy el que menos sabe de política en todo esto, pero yo he visto a la Argentina desde la distancia y desde acá y, la verdad, soy bastante más optimista”, comenzó diciendo el viceministro oriundo de Chile, que llegó al Ministerio de la mano de Caputo a quien conoce desde su trayectoria en la banca JP Morgan y otras entidades.

A continuación, Daza aseguró que la población argentina ahora valora el equilibrio fiscal y rechaza el déficit. “Veo un cambio muy importante en las ideas que predominan, las ideas que se expanden y veo un grupo muy vociferante que hace mucho ruido, que grita”, señaló y agregó: “pero que entendieron una cosa, el déficit fiscal es importante. El déficit fiscal pasó a ser un activo político”.

En torno al escenario político que se abrió a partir de la derrota del oficialismo en las elecciones del 7 de septiembre y a la expectativa para octubre, Daza admitió “no sé muy bien” como “trazar líneas entre la elección de la provincia y la votación nacional”. A pesar de eso, reafirmó que por lo que “ve, escucha y lee” está “bastante más optimista” con el escenario electoral.

“Estoy más optimista con eso y estoy sumamente tranquilo con el programa. El programa, como dijo Toto anteriormente, lo diseñamos y tenemos que dejarlo funcionar”, reafirmó el chileno. "Hay una economía financiera que es bastante histriónica y una economía real que se está ajustando, algunas partes con dificultades, pero está reaccionando con bastante flexibilidad", agregó.

Daza, Caputo y las bandas cambiarias

Al mismo tiempo, Daza sostuvo que sabían que el mercado iba a “testear las bandas” por lo que no se mostró sorprendido con que el dólar mayorista hubiera roto el techo y el BCRA haya tenido que vender dólares. “Sabíamos que eso iba a pasar”, afirmó.

En tanto, Caputo aseguró: "Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa", “vamos a vender hasta el último dólar en el techo la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del BCRA como los que hemos comprado, sirvan para defender el techo de la banda".

"Entiendo la preocupación por el lado de la gente de que tiene bonos", sostuvo el ministro. "La realidad es que desde hace dos o tres meses estamos trabajando para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero y, más lejos aún, los de julio. No lo anunciamos porque no lo tenemos concretado", agregó.

