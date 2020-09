Luis D'Elía pidió indulto presidencial: "Es la única vía que tengo"

El dirigente social Luis D´Elía, desde su prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus, pidió el indulto al Gobierno, y consideró es "la única vía que tiene" para lograr la libertad.

“Algunos presos como Milagro Sala y yo, la única vía que tenemos a esta altura es un indulto del Poder Ejecutivo”, dijo D’Elia en diálogo con el portal Canal Abierto. El referente de la agrupación Miles aseguró además que apelará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que autorice el tratamiento de su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo estoy preso por haber encabezado la protesta en la Comisaría 24 de La Boca en la noche que asesinaron a Martín Cisneros. Estuve imputado en ocho delitos e inhabilitado de ocupar cargos públicos por ocho años. Apelé, fui a la cámara Federal, y en la de Apelaciones me sacaron siete de ellos y la inhabilitación. Me quedó un solo: instigación a cometer delito. No hay nadie en la Argentina preso por ese delito”, reclamó el referente social.

D'Elía cuestionó a Kicillof: "El kirchnerismo no puede hablar de intrusos ilegales"

Este domingo 6 de septiembre, D’Elía insistió por la liberación de los presos políticos y cuestionó además por redes sociales al canciller, Felipe Solá, por destacar el indultos a presos en Venezuela. “Valoramos el indulto del gobierno de Venezuela a 110 personas, entre ellas políticos encarcelados. Subrayamos la necesidad de colaborar para que los venezolanos puedan solucionar sus problemas mediante la convivencia, el diálogo y la paz”, publicó el Ministro de Relaciones Exteriores.

“Y por casa como andamos??? Porque no indultamos en la Argentina a los 41 presos políticos victimas de Lawfare???”, lo cruzó D’Elia.

En los últimos días, el líder de Federación Tierra y Vivienda se refirió en varias oportunidades al conflicto por la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al hablar de "intrusiones ilegales".

"Compañero Kicillof, con todo el afecto y el reconocimiento que le tengo: en el conurbano más de dos millones y medio de personas vivimos como lo llama usted en 'intrusiones ilegales'. El kirchnerismo no puede hablar de 'intrusos ilegales'. Eso déjelo para la derecha salvaje”, tuiteó.

