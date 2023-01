"Machirulo", "no te tengo miedo" y "energúmeno": chispazos en el inicio del debate del juicio político a la Corte

En la primera sesión de debate para tratar en el Congreso el pedido de juicio político a los magistrados de la Corte Suprema quedaron expuestas las turbulencias entre el oficialismo y la oposición, en el marco de una jornada "caliente" en la cual no faltaron los agravios personales, las provocaciones y las denuncias más severas. La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley tildó de "machirulo" a Mario Negri, mientras que Alejandro Finocchiaro, legislador del PRO, le dedicó expresiones filosas al kirchnerismo en su conjunto por "la vocación autoritaria que llevan en su ADN". También hubo palabras subidas de tono de Alejandro “Topo” Rodríguez hacia Rodolfo Tailhade.

El “Topo” Rodríguez encendió la mecha de la polémica al dirigirle la palabra directamente al diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Si bien comenzó con un discurso "conciliador", no tardó en manifestarse la confrontación en el recinto.

“No conviene emprender el camino de la comparsa de la descalificación, de la impugnación de la respetable inteligencia de cada uno de los miembros de esta comisión”, expresó Rodríguez al comienzo de su exposición.

“Con todo respeto, y lo digo con afecto, no me parece empezar por señalar que los que pensamos distinto podemos ser empleados de poderes oscuros.... Te lo digo a vos (Rodolfo) Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo", continuó.

"No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos, Tailhade”, desafió el referente opositor.

Mario Negri interrumpió a Vanesa Siley y la legisladora lo liquidó por "machirulo"

Por su parte, la diputada nacional del Frente de Todos Vanesa Siley apuntó al presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, al tildarlo de "machirulo" mientras exponía en la comisión de Juicio Político.

En la última parte del primer día de debate de la comisión presidida por Carolina Gaillard, la legisladora oficialista exponía sobre las iniciativas de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia cuando los diputados radicales Mario Negri y Karina Banfi empezaron a interrumpirla a los gritos.

"Hablo como yo quiero, diputado Negri. Dejeme terminar la idea y digo lo que quiero", sentenció la representante kirchnerista, saliendo al cruce del cordobés que hablaba encima de ella y cuestionaba sus dichos insistentemente.

En medio de ese contrapunto, intervino Gaillard para pedirle tanto a Negri como a Banfi que cesaran en su actitud y dejaran "terminar con el uso de la palabra sin interrupción por favor".

Exasperada por las interrupciones, Siley protestó: "Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, te dicen qué es lo que tenés que decir. Estoy siguiendo atentamente la comisión. Estuve respetando a todos y a todas".

La titular de la comisión trató de zanjar la discusión cediéndole la palabra a Negri, pero Siley no aceptó el pedido.

"No, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo hablando sobre lo que estaba diciendo", arremetió.

En su argumentación a favor del juicio político a la Corte, Siley afirmó que el Poder Judicial "no tiene legitimidad social, está desacreditado y no responde a los intereses del pueblo".

"Acá a veces escucho que ponen el grito en el cielo por los DNU. El 50 por ciento de la actual Corte convalidaron ser designados por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2015", recordó la referente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República.

Concluyó la primera jornada de debate por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. FOTO: Télam

Para Finocchiaro, el kirchnerismo debería ser "sometido a juicio político"

Entretanto, el diputado nacional del PRO Alejandro Finocchiaro pronunció un encendido discurso en la comisión de Juicio Político, que incluyó filosas críticas al kirchnerismo, desatando la desairada reacción de su par del Frente de Todos Juan Manuel Pedrini, quien a los gritos le exigió que "no le vuelva a faltar el respeto" a su movimiento político.

"Es el kirchnerismo el que debería estar siendo sometido a juicio político. Ustedes, el kirchnerismo, van a pagar muy caro esta ofensa", amenazó el ex ministro de Educación en la comisión de Juicio Político donde se están tratando las iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema.

"Lo van a pagar este año en las urnas pero mucho más caro lo van a pagar en la historia que con desprecio no se va a conceder ni siquiera el don del olvido", argumentó.

"Con esta idea ridícula ustedes creen que están matando a la República. Yo digo que se están suicidando", lanzó el legislador macrista.

"Esto es un circo. El kirchnerismo, o sea ustedes, están lanzando un circo y se lanzan a una batalla que saben perdida de antemano", denunció.

Para el ex ministro de Educación bonaerense y nacional, detrás de esta maniobra el Frente de Todos busca "tapar la inmensa crisis que vive este país, que padece nuestra gente".

"Es verdad que Argentina hace más de 70 años que vive en crisis, pero solamente ustedes con su ineptitud y sus prejuicios ideológicos han llevado al país a un precipicio tan profundo que de sólo asomarse produce vértigo", siguió.

Por otra parte, Finocchiaro consideró que esto "tiene que ver con la matriz de pensamiento del kirchnerismo y la vocación autoritaria que llevan en su ADN, en su genética".

Finocchiaro le dijo "energúmeno" a Juan Manuel Pedrini

En ese momento, Pedrini se levantó de su silla y empezó a vociferar contra el diputado macrista que hacía uso de la palabra, señalándolo con furia.

"¡No vuelva a faltarle el respeto a mi movimiento, carajo!", disparó el chaqueño.

"No puedo continuar si un energúmeno me está cuestionando", contestó Finocchiaro.

Finalmente, para apaciguar los ánimos, Pedrini se retiró de la Sala 1 del anexo donde se estaba llevando a cabo la sesión, y el opositor prosiguió con su discurso.

"Este proceso absurdo en sus fundamentos, basado en pruebas ilegales, que está condenado a una derrota estrepitosa en el recinto, tiene un objetivo que es socavar ante la opinión pública la base moral de los fallos de la Corte", opinó.

"Si ese ridículo e infundado argumento que ustedes atan con alambres llamado ´lawfare´ fuese verdadero, la Justicia deslegitimada perdería el derecho a juzgar y eso consagraría la impunidad en la Republica Argentina, que no nos olviden que es la base del pacto que llevó a Alberto (Fernández) al poder", indicó.

En este sentido, advirtió que "con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron".

Finocchiaro aclaró que quienes se oponen a "este absurdo juicio político" no han venido a "defender hombres", y aclaró que a título personal no conoce a ninguno de los magistrados acusados.

