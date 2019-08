Macri analiza si mete cambios en el gabinete para garantizar su supervivencia

por Ezequiel Spillman

Los resultados de las PASO volvieron a sumergir al gobierno de Mauricio Macri en un sinfín de internas, rumores de renuncia y críticas cruzadas en un marco de tensión por las elecciones de octubre y el futuro incierto del espacio oficialista.

Detrás de la oleada de versiones sobre cambios de gabinete, hay un punto central que sostienen quienes lo impulsan dentro del oficialismo: darle aire a la campaña del Presidente y bajar un mensaje de recambio con la idea de que lo que estará en juego será la supervivencia de todo el macrismo: Nación, Provincia y hasta la Ciudad.

Por ello, en el marco de un intento de un sector del oficialismo de recuperar el ánimo tras la derrota en las primarias del domingo pasado, que dejaron en shock al macrismo, empresarios y dirigentes pasan estas horas ensayando salidas ordenadas para rearmar las campañas locales y la nacional.

Detrás de ello, y con distintas hipótesis de trabajo, están desde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal (quienes ya piensan en campañas autónomas de la nacional), pasando por el candidato a vicepresidente, Miguel Pichetto (a quien por estas horas se escuchó bufar como pocas veces con el equipo de campaña nacional), hasta el empresario Nicolás Caputo, el mejor amigo del Presidente.

En este contexto, tras lanzar una batería de medidas económicas y sociales, desde la tarde del jueves y hasta la noche de ayer las versiones daban cuenta de la presunta salida de Nicolás Dujovne (Hacienda) y hasta se rumoreó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, podría dejar su cargo. Es más: se barajaron nombres para presuntos reemplazos, desde Hernán Lacunza (el ministro de Economía bonaerense), pasando por el pase de Rogelio Frigerio a la Jefatura de Gabinete hasta la inclusión de Miguel Pichetto y del diputado radical Mario Negri en el gabinete.

“Se viene un fin de semana donde se termina de definir todo, es blanco o negro. En cinco minutos se pueden ir varios pesos pesados o quedar todos donde están. Lo único que no nos sirve es que sea solo Nico (Dujovne) el que se va porque no tiene sentido”, confía a PERFIL una fuente ministerial. Por caso, cuando se fueron Juan José Aranguren (Energía) y Francisco “Pancho” Cabrera de Producción el anuncio se realizó un sábado por la noche. Cabrera nunca terminó de irse: apareció el miércoles en la reunión de gabinete, en la punta de la larga mesa.

Ayer, entre milanesas con ensalada, gran parte del gabinete almorzó en la residencia presidencial de Olivos. Allí estuvo Dujovne, quien no había participado de la cumbre de gabinete ampliado el jueves en el CCK. “Por ahora no hay nada”, dijeron cerca del ministro, quien ayer regresó a su oficina en el Palacio de Hacienda a la tarde. La semana próxima se reunirá con una misión especial del Fondo Monetario Internacional tras las medidas económicas. Como sea, tras el almuerzo, Peña y Dujovne caminaron solos por las calles de la residencia. Elisa Carrió ya avisó que no quiere que se aleje el jefe de Gabinete, siquiera que sea canciller, otra de las versiones que corrieron con mucha fuerza.

Uno de los rumores indicaba que Dante Sica, de Producción y Trabajo, absorbería el área de Dujovne. De hecho, Sica estuvo ayer con el Presidente en la habitual reunión de seguimiento pero no hubo novedades sobre su futuro. “Están todos bien, tenemos que seguir con más fuerza que nunca, el Presidente no quiere cambios”, aseguraron, al cierre de esta edición, en la Jefatura de Gabinete. Allí creen que cualquier cambio los debilitaría.

Peña fue otro de los apuntados para el recambio. Se trata del hombre clave para Macri pero también quien, hasta pasadas las 20 del domingo, aseguraba que había un escenario de “paridad” con Alberto Fernández. Esa noche Vidal no aguantó su bronca, acumulada de años, con el jefe de Gabinete cuando vio la distancia entre la realidad de las urnas y el vaticinio de Peña.

De todas maneras, en medio de la crisis, un sector del Gobierno aún cree que hay una chance de entrar al ballottage. Con una extraña aritmética, que incluye una altísima participación y una caída de cinco puntos de Alberto Fernández, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, no paraba de repetir que en octubre el resultado se puede remontar. “Vive en Disney”, lo gastaban dos ministros a la salida del almuerzo.